РКС подготовит специалистов по работе с российскими данными ДЗЗ в эпоху цифровой экономики



Планета Земля - симок с космических аппарата типа «Канопус-В» системы ДЗЗ России.

Источник: http://spacecorp.ru/ Планета Земля - симок с космических аппарата типа «Канопус-В» системы ДЗЗ России.Источник: http://spacecorp.ru/

В холдинге «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») начались занятия по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Основы работы с российскими данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса». Занятия по программе проходят с 25 по 27 сентября в Научном центре оперативного мониторинга Земли РКС в Москве.

Курс адресован руководящему составу компаний и организаций, работающих с данными ДЗЗ, отраслевым экспертам и специалистам. В программу курса включены актуальные вопросы состояния и перспектив развития космических средств ДЗЗ из космоса, в том числе ситуация в мировой индустрии и новейшие тенденции развития. Слушателям расскажут о развитии российской группировки космических аппаратов ДЗЗ, а также о группировках космических аппаратов ДЗЗ иностранных космических агентств и коммерческих компаний.

Руководитель инновационного центра «Российских космических систем» Александр КОЧЕТКОВ: «Современные технологии ДЗЗ открывают новые горизонты развития потребительских рынков и социально-экономической сферы. РКС как ведущий российский разработчик продуктов и услуг на основе данных ДЗЗ считает одним из ключевых приоритетов подготовку квалифицированных специалистов для работы с новыми геоинформационными технологиями в эпоху цифровой экономики. Сегодня наряду с Международной школой по спутниковой навигации мы реализуем ряд образовательных проектов, посвященных отечественным методикам работы с данными ДЗЗ».

На занятиях специалисты РКС подробно рассмотрят сферы применения данных ДЗЗ, а также свойства космического изображения для решения прикладных задач. Слушатели усвоят базовые понятия геоинформатики, основные принципы целевого применения российской орбитальной группировки, познакомятся со стандартными продуктами РКС, разрабатываемыми на основе данных ДЗЗ с космических аппаратов типа «Ресурс-П» и «Канопус-В»».

Среди других тем занятий – основы фотограмметрической обработки, принципы получения стереоскопического изображения, механизмы обеспечения потребителей данными ДЗЗ. Будет рассказано о возможностях геопортала Госкопорации «РОСКОСМОС», банке базовых продуктов ДЗЗ, о технологиях тематической обработки космической информации.

Холдинг РКС рассматривает инновационные геоинформационные продукты и сервисы на основе российских технологий ДЗЗ как один из важнейших элементов экономики будущего. Компании космической отрасли ведут комплексную работу по созданию интеллектуальных геоинформационных сервисов, развитию орбитальной группировки, разработке программных продуктов, систем связи и передачи данных и других. Ожидается, что результаты этой работы уже в ближайшие годы позволят значительно повысить эффективность управления экономикой и запустить новые виды услуг в различных сегментах рынка – от страхования до использования роботизированной техники в строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.

По итогам обучения и заключительного тестирования слушатели курса получат свидетельства о повышении квалификации.