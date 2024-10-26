Роскосмос: экипажу МКС после утечки фреона на американском сегменте ничего не угрожает
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Астронавт ЕКА Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник (слева направо).
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС
В госкорпорации выразили уверенность в том, что американские коллеги устранят неисправность в кратчайшие сроки
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Безопасности экипажа Международной космической станции (МКС) после утечки фреона на американском сегменте станции ничего не угрожает. Об этом заявили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".
"Безопасности экипажа ничего не угрожает. Мы уверены, что американские коллеги устранят неисправность в кратчайшие сроки", - сказали в Роскосмосе.
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25.10.2017
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