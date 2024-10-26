Закупка четырех новых образцов техники для Арктики может начаться в 2018 году



Дмитрий Булгаков.

Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович Дмитрий Булгаков.Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович

Новые средства служб тыла сейчас проходят государственные испытания

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Государственные испытания четырех образцов арктической техники, разработанных для войск тыла, близки к завершению, их закупка может начаться уже в 2018 году. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Четыре образца новых арктических технических средств служб тыла - арктическая кухня КА-250/30ПМ, арктическая хлебопекарня ХПА-500/30ПМ, арктическая цистерна ЦВА-10/30ПМ и арктический хозяйственно-складской модуль - в настоящее время завершают государственные испытания на полигонах 3-го ЦНИИ Минобороны России. В случае успешных испытаний образцы начнут закупаться уже в следующем году. Этой техникой планируется обеспечивать воинские части, дислоцированные в районах Крайнего Севера, отдаленных и труднодоступных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока", - уточнил замминистра.

По его словам, на данный момент проверку полностью прошло технологическое оборудование. В частности, в специальной климатической камере (Бронницы, Московская область) испытаны и проверены водоходные свойства образцов, в том числе с преодолением препятствий. На арктических кухнях опробовано приготовление пищи, на арктических хлебопекарнях выпекли хороший хлеб.

Булгаков сообщил, что все технические средства созданы на базе модернизированного двухзвенного гусеничного плавающего транспортера ДТ-30ПМ, который специально предназначен для эксплуатации в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 40°С. "Это образцы уникальные, они не имеют мировых аналогов", - отметил замглавы Минобороны.

Он пояснил, что арктическая кухня рассчитана на питание 250 человек и предназначена для приготовления и транспортирования горячей пищи в условиях Арктической зоны и в других регионах с особо тяжелыми природно- климатическими условиями. Для этих же условий создана арктическая хлебопекарня, способная выпекать до 700 кг хлеба. Две другие машины разработаны для перевозки воды и продовольствия. Во всех образцах применены автономные системы электроснабжения с дизель-электростанцией мощностью до 100 кВт, предусмотрено также наличие резервных дизель-электростанций, а их кузова оборудованы отопительно- вентиляционными установками, системой подогрева технологического блока и автоматизированной системой пожаротушения.

Впервые образцы этой арктической техники были продемонстрированы в августе этого года в Ленинградской области в ходе совместных специальных учений сил и средств материально-технического обеспечения Вооруженных сил России и Белоруссии.