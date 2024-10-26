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В странах ШОС за три года пресекли 550 террористических преступлений

26.10.2017 РИА Новости 80 0
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Болат Шайхинов

ТАШКЕНТ, 25 окт - РИА Новости. Спецслужбы и правоохранительные органы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества за последние три года пресекли более 550 террористических и экстремистских преступлений на стадии их подготовки, заявил в среду заместитель директора исполкома Региональной антитеррористической структуры РАТС ШОС Ахат Мукашев.

В среду в Ташкенте открылось 12-е совещание председателей Верховных судов государств-членов ШОС.

"За прошедшие три года в процессе совместной работы в рамках РАТС компетентными органами пресечены на стадии подготовки свыше 550 преступлений террористического и экстремистского характера", - сказал Мукашев, выступая на совещании.

По его данным, за это время была пресечена преступная деятельность более чем 1,5 тысячи членов международных террористических организаций, являющихся гражданами стран ШОС; не допущен выезд свыше 200 граждан государств, входящих в организацию, за рубеж для вступления в ряды террористов.

Кроме того, было изъято свыше 700 самодельных взрывных устройств, более 50 тонн взрывчатых веществ, более 6 тысяч единиц огнестрельного оружия, свыше полумиллиона боеприпасов.

По данным РАТС, созданная правовая база для взаимодействия компетентных органов ШОС позволила заблокировать счета двум тысячам лиц, причастных к финансированию терроризма, а также ограничить доступ к 100 тысячам интернет-ресурсам, содержащим 900 тысяч материалов террористического и экстремистского характера.

Мукашев напомнил, что понятие экстремизма, как деструктивного явления, посягающего на законную власть, было впервые закреплено на международном уровне в соответствующей конвенции ШОС, принятой на саммите организации в Астане. "Уверены, что в последующем в государствах ШОС будут приняты нормативные решения, в том числе судебные акты о криминализации форм и видов экстремистской деятельности", - отметил замдиректора РАТС.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
25.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Проекты
ИТ
ШОС

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