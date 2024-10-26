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Коротченко допустил, что НАТО готовится к войне с Россией

26.10.2017 РИА Новости 285 0
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Игорь Коротченко. Архивное фото
Игорь Коротченко. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Расширение группировки НАТО в Европе, в частности создание двух новых подразделений может говорить о том, что альянс готовится к полномасштабной войне, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников союзных стран сообщила о том, что НАТО намерена одобрить создание двух новых военных формирований для укрепления слабых сторон на случай потенциального конфликта с РФ. По информации издания, речь может идти о подразделениях, отвечающих за логистику и за защиту морских путей Атлантического и Северного Ледовитого океанов от угроз со стороны подводных лодок.

"Всё это укладывается в ту политику, которую последние годы проводит альянс по сдерживанию и нацеливанию своих возможностей именно против России. Отрабатываются в ходе учений те или иные варианты боевых действий, применительно к конкретному театру военных действий, против России. Из этого должны делаться выводы, что НАТО готовится к полномасштабному военному конфликту. Будет этот конфликт или нет, это уже второй вопрос", - сказал РИА Новости Коротченко.

Эксперт уточнил, что для усиления группировки в Европе, США будут использовать как воздушные, так и морские способы перебазирования войск. В это де время планируется отработать логистику воинского контингента и материально-технического обеспечения.

"Для наращивания группировки объединенных вооруженных сил НАТО в Европе за счет прибытия дополнительных существенных контингентов войск с территории США на европейский театр военных действий отрабатываются различные варианты перебазирования и обеспечения безопасности соответствующих транспортных коммуникаций", - добавил Коротченко.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения

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