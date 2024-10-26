Двадцать самолетов Ил-76 показали "афганские заходы" над Ульяновском



Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0108, регистрационный номер RF-78654), ставший первым самолетом этого типа, построенным на АО "Авиастар-СП" (Ульяновск) по контракту 2012 года с Министерством обороны России. Новосибирск, 29.08.2016 (с).

Источник: Владислав Белов / russianplanes.net Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0108, регистрационный номер RF-78654), ставший первым самолетом этого типа, построенным на АО "Авиастар-СП" (Ульяновск) по контракту 2012 года с Министерством обороны России. Новосибирск, 29.08.2016 (с).Источник: Владислав Белов / russianplanes.net

Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов отметил, что "афганский заход" требует от летчика настоящего мастерства и максимальной сосредоточенности

УЛЬЯНОВСК, 25 октября. /ТАСС/. Посадку под большим углом и на сверхкороткой дистанции показали в среду 20 самолетов Ил-76 на аэродроме в Ульяновске. Как рассказал командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, этот сложнейший прием получил у летчиков-транспортников название "афганский заход".

"Экипажи двух полков ВТА совершили посадку в едином транспортном порядке на сокращенных интервалах с максимальным градиентом (углом) снижения. Так называемый афганский заход был разработан в годы (войны в - прим. ТАСС) Афганистане и успешно применялся для исключения поражения самолета с земли средствами ПВО противника", - сказал Бенедиктов.

"Афганский заход" требует от летчика настоящего мастерства и максимальной сосредоточенности, отметил командующий. Самолет весом около 190 тонн снижается на переделе своих возможностей, с большим креном. Бенедиктов указал, что такие полеты должны выполняться в ясную погоду, но в среду, несмотря на облачность, экипажи успешно справились с поставленной задачей.

"Это одна из наиболее интенсивных методик выполнения взлета и посадки. В ходе учений есть определенные замечания, но могу ответственно сказать, что ВТА сегодня "на крыле". Наиболее отрадно, что в экипажах молодые летчики, которые полноценно летают вместе с опытными пилотами", - подчеркнул Бенедиктов.

Он отметил, что посадка самолетов в Ульяновске выполнялась без предварительной подготовки. По его словам, на этом аэродроме еще не производились такие интенсивные посадки.