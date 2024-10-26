В тендере ВВС США по замене вертолетов UH-1N "Хью" определились три претендента
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Вертолет UH-1N Huey.
Источник: en.wikipedia.org
ЦАМТО, 25 октября. В тендере ВВС США, проводимом для замены устаревших вертолетов UH-1N "Хью", определились три претендента (UH-1N используются для защиты позиционных районов МБР в штатах Монтана, Северная Дакота и Вайоминг, а также проведения поисково-спасательных операций и обеспечения перевозок).
По информации National Defense Magazine, в конкурсе примут участие компании Sikorsky Aircraft, Sierra Nevada Corp., а также Boeing совместно с Leonardo. Эти компании представили свои ответы до истечения крайнего срока подачи предложений.
Как уже сообщалось, решение о проведении в рамках программы замены UH-1N открытого тендера командование ВВС США приняло в 2016 году после отказа от закупки вертолетов UH-60M "Блэк Хок" без проведения конкурса. Запросы об информации были направлены компаниям AgustaWestland, Airbus, Bell Helicopter, Boeing, Northrop Grumman и Sikorsky, а также потенциальным компаниям-поставщикам оборудования.
Запрос о предложениях ВВС США предусматривает закупку до 84 новых вертолетов для замены 62 принятых на вооружение в 1970-ых гг. вертолетов UH-1N "Хью". Как ожидается, контракт с победителем будет подписан в конце мая 2018 года, а поставки машин начнутся в 2019 году.
Компания Boeing представила ВВС США предложение по поставке вертолета MH-139, являющегося версией разработанного Leonardo Helicopters многоцелевого AW-139. По оценке компании Boeing, выбор MH-139 позволит сэкономить более 1 млрд. долл. на закупке и эксплуатации в течение 30 лет по сравнению с вертолетами компаний-конкурентов. Преимуществом своего предложения компания Boeing также считает готовую сборочную линию в Филадельфии и возможность оперативной поставки вертолетов заказчику.
Sierra Nevada Corp. предлагает модернизировать имеющиеся на хранении СВ США вертолеты UH-60A "Блэк Хок", которые предназначены для продажи на коммерческом рынке. Обновленная модель будет называться "Форс Хок" (Force Hawk).
Sikorsky предлагает версию своего вертолета "Блэк Хок" – HH-60U. По мнению компании, эта машина является наиболее современной и соответствует всем предъявляемым требованиям.
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25.10.2017
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