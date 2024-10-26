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Для охраны перехода через Керченский пролив создадут бригаду Росгвардии

26.10.2017 ЦАМТО 131 0
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Военнослужащие Росгвардии. Архивное фото
Военнослужащие Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 25 октября. Росгвардия создаст новое воинское соединение – морскую бригаду, которая будет следить за безопасностью транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

"Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив предстоит сформировать новое соединение – морскую бригаду", – сказал В.Золотов на заседании Совета Федерации.
25.10.2017
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