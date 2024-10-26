Минфин Франции блокирует продажу Египту дополнительных истребителей "Рафаль"
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Истребитель Rafale M с ракетой ASMP-A (на центральном подвесе).
Источник: navyrecognition.com
ЦАМТО, 25 октября. По информации источников французской газеты La Tribune, Министерство финансов Франции блокирует подписание контракта на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль" Египту, который, по аналогии с ранее подписанными соглашениями, требует льготных условий кредитования.
Как сообщает издание со ссылкой свои источники, в ходе начавшегося 23 октября трехдневного визита во Францию президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах с Эммануэлем Макроном затронет тему развития двустороннего стратегического партнерства в сфере ВТС, которое было инициировано в 2015 году.
В данном контексте при поддержке Франции Египет приступил к модернизации своих Вооруженных сил. В рамках уже подписанных с французскими производителями контрактов Египет получит четыре корвета класса "Говинд", фрегат класса FREMM, два ДВКД класса "Мистраль", военный спутник связи и 24 истребителя "Рафаль". Общая стоимость данных программ оценивается в 6,83 млрд. евро. Часть из них уже реализована.
Тем не менее, Министерство финансов блокирует все новые контракты с Египтом, как по военной, так и по гражданской тематике. Причиной является исчерпание средств, выделенных Министерством финансов инвестиционному банку BpiFrance (Banque publique d'investissement, ранее COFACE) на контракты с Египтом.
Министерство не намерено увеличивать кредитную линию, ссылаясь на вероятность ухудшения экономической ситуации в Египте. В то же время, статистические данные говорят об обратном, и Эммануэль Макрон может принять решение о продолжении финансирования (кредитования) продаж Каиру гражданской и военной продукции, опираясь на предполагаемый рост экономики Египта на 6% в текущем году по сравнению с 2016 годом.
Как сообщалось ранее, помимо 12 дополнительных истребителей "Рафаль", французские производители рассчитывают продать Египту еще два корвета "Говинд", фрегат FREMM, тактические БЛА компании Safran, до 24 вертолетов NH-90 и самолеты ВТА A-400M (от 10 до 12 ед.).
По оценке профильных экспертов, Египет традиционно выполняет принятые на себя финансовые обязательства и у Каира имеются средства для оплаты счетов. Кроме того, с конца текущего года Египет может рассчитывать на добычу газа в Средиземном море. В 2015 году итальянская энергетическая компания ENI открыла крупное морское месторождение газа в территориальных водах Египта у Порт-Саида (месторождение Зохр). Оно позволит удовлетворить как внутренний спрос на несколько десятилетий, так и поставлять продукцию на экспорт и, тем самым, увеличить валютные поступления в госбюджет.
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25.10.2017
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