В России будет разработан робот под задачи подразделений спецназа



Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 25 октября. Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники, созданный на базе Фонда перспективных исследований (ФПИ), разработает прототип робота под задачи подразделений спецназа, заявил "РИА Новости" заместитель руководителя центра Алексей Кононов.

"В рамках работ по созданию концепт-платформ для отработки новых технологий робототехники будут созданы экспериментальные образцы, способные выполнять функции мобильных помощников для подразделений спецназа, а также уточнены технические требования к серийным изделиям подобного назначения", – сказал А.Кононов в интервью "РИА Новости".

Предполагается, что данные работы положат начало серии разработок по созданию модульных платформ, которые позволят конфигурировать робототехнические комплексы под конкретные задачи подразделений спецназа.

"Они смогут доставлять боеприпасы на поле боя, оказывать поддержку снайперу, а также, при необходимости, помогать в эвакуации раненых", – пояснил А.Кононов.

Как уточнили в фонде, создаваемые концепт-платформы объединят последние разработки и достижения в нескольких областях робототехники. В кооперации для реализации проекта примут участие организации, специализирующиеся на технологиях навигации, систем управления и технического зрения.

Полученные робототехнические платформы передадут Минобороны для испытаний.