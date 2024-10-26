Более 20 ед. современной наземной техники связи поступит в войска ЗВО
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Командно-штабная машина (КШМ) Р-149АКШ-1.
Источник: sdelanounas.ru
ЦАМТО, 25 октября. Более 20 ед. современной наземной техники связи, в частности, командно-штабные машины (КШМ) Р-149АКШ, новейшие станции спутниковой связи Р-419Л1 и Р-144, поступят до конца текущего года в общевойсковые соединения Западного военного округа (ЗВО).
Поступление новых комплексов и систем связи позволит в полевых условиях быстро развернуть цифровые радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, способные функционировать как в обычных условиях, так и в сложной помеховой обстановке и обеспечивать надежной и качественной связью должностных лиц органов управления различного уровня.
Новые комплексы и средства связи обеспечат построение защищенных многоинтервальных линий и сетей связи для передачи цифровой информации со скоростью более 300 Мбит/сек, а на тактическом уровне – создание защищенных беспроводных цифровых сетей передачи данных емкостью до 1000 абонентов в условиях радиоэлектронного подавления со стороны противника.
КШМ Р-149АКШ позволяет обеспечивать устойчивую связь с наземными командными пунктами и летательными аппаратами на месте и в движении на дальности до 1000 км, а также устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы.
Станция Р-144 предназначена для обеспечения помехозащищенной телефонной связи и передачи данных в движении, а также для телефонных сетей общего пользования с использованием проводных линий привязки к аппаратным, в том числе в режиме радиодоступа мобильных абонентов командно-штабных машин.
Станция спутниковой связи Р-419Л1 позволяет поддерживать телефонную и телеграфную связь с материком, а также пользоваться прямыми телефонными московскими номерами, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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25.10.2017
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