Стоит ли США опасаться укрепления военно-морской мощи Китая? (Феникс, Китай)



Эсминец "Ши Цзячжуан" во время российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017". 22 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Эсминец "Ши Цзячжуан" во время российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017". 22 сентября 2017.Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Некоторое время назад подполковник армии США говорил, что Китай собирается построить военную базу в Микронезии и хочет использовать ее как трамплин для того, чтобы отрезать американские силы от Азиатско-Тихоокеанского региона. Позже в СМИ говорилось, что высшее командование американской армии уделяет особое внимание исследованию Китаем Каролинских островов (архипелаг в западной части Тихого океана, в Микронезии). Считается, что Китай намеревается разрушить "вторую цепь островов" (как и "первая цепь", она считается сдерживающим фактором для ВМФ Китая, проходит через Микронезию).

Понятие "островная цепь" изначально выдвинул бывший государственный секретарь США Джон Фостер Даллес в 1951 году во время Холодной войны. Цепи островов имели несколько функций: 1) они должны были стать опорными пунктами ВФМ США и путем для расширения американской гегемонии в Тихом океане; 2) они должны были играть роль оборонительного рубежа, который не пускает КНР в Мировой океан. В действительности, по мере того, как Китай развивался, эта стратегия изживала себя. На сегодняшний день военно-воздушные силы, воздушные силы ВМФ и военные корабли Ляонина уже прорвали блокаду "первой цепи островов".

На наш взгляд, на самом деле можно оставить разговоры о "первой цепи островов", и перейти ко "второй цепи". Именно здесь возникают вопросы стратегического характера: какой властью будет располагать Китай на море в будущем? Каков морской суверенитет КНР сегодня? Что нужно сделать, чтобы расширить свое влияние?

Исполнительный директор Центра военно-морского анализа при Пекинском университете Ху По недавно опубликовал серьезную работу на тему "Влияние Китая на море после эпохи Мэхэна". В этой статье достаточно подробно объясняется, какое место занимает Китай в нынешнем военно-морском соперничестве, какой в этой среде сформировался климат, и с какими трудностями приходится справляться нашей стране. После приобретения авторских прав на эту статью Ся Кэдао при редактировании сократил ее, чтобы она была более понятной для читателей.

Морской суверенитет Китая

Наравне с суверенитетом на суше, в воздушном и космическом пространстве, морской суверенитет - это геополитическая концепция, которая охватывает особую территорию. Суть ее в том, чтобы определить, как государство осуществляет контроль и использует морские территории, находящиеся под его суверенитетом. Морское соперничество издавна влияло на международную расстановку сил. Когда американцы начали выходить в Мировой океан, Альфред Тайер Мэхэн, американский военно-морской теоретик и историк, указал дальнейший путь развития ВМФ США.

Считается, что понятие "морской суверенитет" по Мэхэну содержит несколько значений. В узком смысле слова, оно трактуется как установление господства на море. В широком же смысле, оно означает военно-морские силы государства, доминирующие в акватории, и другие элементы, которые тесно связаны с поддержанием экономического процветания страны.

После окончания "холодной войны" значение и практический смысл "морского суверенитета" претерпели еще более сложные изменения. По словам британского специалиста Джеффри Тилла, занимающегося военно-морской стратегией, морской суверенитет включает в себя два уровня: контроль над морем и осуществление порядка. Военно-морские силы Китая, Соединенных Штатов и других морских держав представляют собой "современный военно-морской флот" и "постмодернистский флот". Задача первых более традиционная - соперничество за власть в море. В то время как задача вторых - не завоевание исключительного права на морских просторах, а обеспечение всеобщего морского порядка.

В китайской морской терминологии "морской суверенитет" содержит три разных коннотации: морская мощь, морской авторитет и морские ресурсы и мощности.

Морская мощь включает в себя платформы и оборудование, действующие на море, например, военно-морской флот, торговый флот, рыболовные суда, воздушно-транспортные средства, а также армия, ВВС и ракетные войска.

Морской авторитет - это доминирование страны на море по отношению к другим странам, то есть способность оказывать влияние на деятельность других стран на море и на суше. Авторитет страны в основном зависит от ее положения на международной арене, что соответственно определяет ее поведение.

В качестве ресурса или мощностей рассматриваются все военно-морские ресурсы морской державы.

Независимо от интерпретации, морской суверенитет - это политическая концепция. Существуют еще два важных момента: во-первых, морской суверенитет распространяется на определенную территорию, и определение границ этой территории важно для изучения морского суверенитета. Во-вторых, военно-морской флот - это лишь одна составляющая морской мощи, а господство на море - не единственный инструмент достижения морского авторитета. Морской авторитет - это комбинация военных, политических, дипломатических и экономических средств. Проще говоря, морской суверенитет - это авторитетная власть, распространяющаяся на определенном морском пространстве, играющая военную, политическую, дипломатическую и экономическую роль. Также морской суверенитет страны уважается международным сообществом.

Какие существуют внешние и внутренние условия для укрепления влияния Китая на море?

Географические условия позволили Китаю стать морской державой. Он занимает важные стратегические позиции и имеет морские ресурсы, и, ко всему прочему, распространение морского влияния всячески поддерживается правительством.

Однако география морского влияния Китая не сравнится с США, Великобританией или с другими традиционно сильными морскими державами. Китаю приходится бороться в сложной для него геополитической ситуации. Например, Соединенным Штатам не нужно думать об угрозе на суше, поэтому они могут сосредоточить силы на развитии на море. Китай же не может себе позволить забыть о защите сухопутных границ.

Прибрежная линия КНР на юге и севере длиннее, чем на западе и востоке. А морская зона, прилегающая к Тихому океану, имеет свою специфику - это полузамкнутое море. В военное время этот район может быть легко блокирован войсками неприятеля.

Кроме того, Китай обладает протяженными береговыми линиями, однако, кроме Тайваньского пролива и замкнутого Восточно-Китайского моря, у страны нет выходов в Тихий океан. "Первая" и "вторая цепь" островов стали преградой для выхода из прибрежных вод в западную часть Тихого океана.

С точки зрения духовного уровня, влияние Китая на море не имеет под собой основы. На цивилизационном уровне Китай не является морской державой. Китай - это аграрная страна, была ею на протяжении тысяч лет, ее население было замкнуто в себе, занятность в сельском хозяйстве диктовала интровертное поведение людей и "деревенское сознание". Поэтому Китаю сложно "выйти" в море. Все эти факторы формируют неутешительный итог: Китай не имеет морских традиций, у него отсутствует морское мышление, понимание моря, и нет такого опыта контроля и использования морского пространства, как у западных держав.

Также важно учитывать общую обстановку в мире на сегодняшний день. Проблемы этой эпохи не решаются войной, захватом территорией и демонстрацией силы военно-морского флота ("дипломатия канонерок"). Мир учится использовать такие инструменты решения задач, как международные институты, стандарты и общественное мнение. В мировой экономике четко прослеживается взаимозависимость. Развитие и даже справедливость становятся основными ценностями и основными требованиями всего человечества.

Поэтому Китай не может использовать войну, чтобы "исправить" свои географические границы, и не может полагаться на развитие своей морской мощи. Все острова Мирового океана уже контролируется другими игроками, а контроль над стратегическими важными островами - это ключ к влиянию на море.

Ситуация в мире не только ограничивает Китай, но, одновременно, сдерживает аппетиты других стран, например, США. Соединенные штаты уже не могут вести превентивную войну, чтобы укрепить свои позиции на море. Хотя, конечно, в перспективе еще существует угроза морских конфликтов, но, судя по ходу развития мировых держав, сейчас Китай находится в относительной безопасности.

Порядок на море становится составной частью мирной конкуренции стран, что является стратегическим преимуществом для Китая, ведь китайский народ - специалист в области мирной конкуренции.

Военная подготовка

В некотором смысле золотое время морских держав прошло, фраза "Кто владеет морем, тот владеет миром" уже устарела. Конечно, авторитет на море до сих пор важен, но уже не играет решающей роли, а технологическое развитие диктует свой порядок: так уменьшается число неконтролируемых "случайностей".

В обозримом будущем Китай, Россия, Индия не смогут бросить вызов "морскому гиганту" США, но они могут изменить расстановку сил: КНР в западной части Тихого океана, Индия - в северной части, а Россия - в арктических водах.

В итоге доминирование Соединенных Штатов в Тихом океане неизбежно ослабнет. Ситуация на морском пространстве стремится к многополярности.

В настоящее время страны Азиатско-Тихоокеанском региона, особенно страны Восточной Азии, активно развивают военно-морской флот. Соответственно, на морских просторах появляются игроки, которые могут составить конкуренцию Китаю и относятся к нему с подозрением. Работа с целью изменения позиции соперников в отношении Китая и превращения своего геополитического положения в более выгодное - ключевые вопросы в национальной морской политике. Решив эти вопросы, Китай достигнет успеха на морских просторах.

США, Япония и их тандем - самые большие игроки, с которыми Китай сталкивается в море. Как в политических лозунгах, так и в конкретных действиях Соединенные Штаты видят Китай своим крупнейшим стратегическим конкурентом. Чтобы отвечать на действия Китая, США использует политические, экономические, дипломатические, правовые и военные комплексные методы. В сущности, это политика "локального сдерживания": с одной стороны, Соединенные Штаты по-прежнему хотят сохранить стабильность китайско-американских отношений, с трудом, но перекраивают канву экономических отношений, ищут пути сотрудничества; с другой стороны, в вопросах управления западной частью Тихого океана Соединенные Штаты продолжают упорствовать в полномасштабном противодействии КНР. Это - особенно - сказывается на ситуации в Южно-Китайском море.

Индия и Австралия также являются сильными игроками в Тихом океане. Эти две страны активно влияют на развитие морского статуса КНР, находясь в самом центре интересов Китая. Между ними и Китаем почти нет неразрешенных вопросов на море. И хотя Австралия в отношениях с Китаем придерживается американского курса "сдерживания" и внимательно наблюдает за действиями США и Японии в Тихом океане, она, однако, старается проводить свою относительно независимую политику, которая всегда обладала определенной долей пластичности.

Один из главных вопросов, возникающих в процессе возвышения Китая на море - как развеять опасения стран региона по поводу "китайской угрозы" и сохранить с ними добрососедские отношения.

Военно-морская мощь КНР

Стоит отметить, что после периода реформ и с началом открытости Китай до сих пор находится на стадии восстановления, но за следующие 30 лет авторитет страны на море определенно возрастет.

Мы можем рассмотреть положение Китая на море с четырех сторон: влияние в регионе, геополитическое положение, экономическая мощь, политический потенциал.

1. Влияние в регионе

Возьмем элитные войска любой страны - это станет точкой отсчета в горизонтальном анализе. В этом плане Китай сделал большие успехи. По подсчетам, к 2020 году в составе ВМС Китая будет находиться около 100 больших боевых кораблей, которые могут соревноваться с английским, японским, французским, индийским и российским флотом по качеству производства.

По данным Центра независимых социологических исследований, система, главными составляющими которой являются командование, контроль, коммуникация, ЭВМ, внешняя и внутренняя разведка, современная армия - это главный секрет любой страны. По уровню оснащения и технологий Китай уступает США, Великобритании и Франции, и, по сути, его развитие находится на одном уровне с российским. Если принимать во внимание темпы развития технологий в Китае и комплексную силу государства, он сможет обогнать стоящие впереди страны (кроме США), это является лишь вопросом времени.

Ученые и шесть функций ВМС: стратегический авторитет, принуждение, контроль на море, дипломатия в военно-морской сфере, безопасность на море, гуманизм и поддержка. На данный момент лишь несколько стран действительно обладают стратегическим авторитетом на море и способны осуществлять морской контроль - это США, Россия, Великобритания, Франция, в то время как взять на себя ответственность за безопасность, гуманизм и взаимопомощь на морских просторах может любая страна.

На данный момент уровень развития ВМС Китая еще далек от уровня морских держав мира.

2. Геополитическое положение

Есть два классических правила: 1) морская держава всегда превосходит государство, которое имеет армию и на суше, и на море; 2) выигрывает та морская держава, что находится ближе к стратегическому пункту на море. Китай, Франция и Россия - страны, которые сосредоточили военные силы и на суше, и на море, но Китай все же имеет более выгодную позицию по сравнению с вышеупомянутыми, поскольку его порты близко расположены к Азиатско-Тихоокеанскому региону, на сегодняшний день главному морскому стратегическому центру мира.

Чем больше площадь моря, тем больше площадь стратегического влияния страны. Наложение двух параметров: географическое положение страны и площадь ее морской акватории способны стимулировать становление новой морской державы. Общая площадь территориальных вод Китая составляет около 3 млн кв. км, является наименьшей в мире, США, Франции, Австралии, России, Великобритании, Новой Зеландии, Индонезии, Канаде, Чили, Бразилии, Кирибати, Мексике. 1,5 млн кв. км. от всей площади являются спорными территориями.

Кроме того, чем больше у страны соседей в море, тем сложнее геополитическая среда. Это ведет к спорам о морских границах, о стратегических пунктах и к вечному соревнованию на море.

Что касается размещения военных баз, (чем больше их число, тем крепче авторитет державы), Китай имеет лишь в одной в Джибути, что, конечно, не сравнится с количеством баз США, Франции и России.

3. Экономическая мощь

В отличие от авторитета на суше, авторитет на море строится гораздо дольше и требует гораздо больше средств; соответственно, страна, которая хочет завоевать власть в территориальных водах, должна обладать соответствующей экономической мощью. Китай уже стал первым поставщиком товаров в мире, показатель ВНП КНР уступает лишь ВНП США, и, возможно, в скором времени превзойдет американские показатели, и станет первой экономикой мира.

С точки зрения технического развития Китаю есть куда развиваться. Еще существуют определенные ограничения в развитии морского гидротехнического оборудования. Судовая и промышленная техника КНР пока также отстает в развитии по сравнению с США, Великобританией, Францией и другие традиционными морскими державами и производителями морской техники. Однако Китай способен перегнать в этой области Японию и Индию.

4. Политический потенциал

Политический потенциал в основном включает эффективность правительства, международный авторитет и влияние. Авторитет и влияние страны нужно рассматривать отдельно, выявив какое она занимает место на международной арене и различных интеграционных союзах, какой имеет дипломатический потенциал и др.

Эффективность правительства отражается в сборе средств и их рациональном использовании. Если учитывать только скорость строительства судов и успехи модернизации ВМС, то китайское правительства можно считать сверхэффективным. В области морского законодательства и изменения системы контроля на море Китай также достиг значительных результатов.

Что касается дипломатических возможностей на море, китайские политические принципы пока еще слабы, положения морского права и их использование не идут в сравнение с США, Великобританией, Японией и Францией, а по некоторым позициям уступают таким маленьким странам, как Австралия и Голландия.

В общем, если сравнить нынешний Китай и Китай 30 лет назад, то, конечно, его место в международной политике кардинально поменялось. Независимо от того, какое проводить сравнение - из прошлого страны или из настоящего - с положением дел в других странах, КНР в территориальных водах приобрел определенную стабильность и имеет все основания для того, чтобы участвовать в соревновании за авторитет на море. Хотя страна и отстает в области технического оснащения, развития дружественных отношений, международной дипломатии. Пока положение разных морских держав нельзя сравнивать.

Ху По Hu Po