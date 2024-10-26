Первый музей военной техники под открытым небом появится в Ставрополе



Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС, архив Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС, архив

На площадке окажутся отслужившие срок боевые машины из разных регионов страны

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Первый музей бронетанковой техники под открытым небом появится в городе Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Дан старт реализации в городе еще одного масштабного социально-культурного проекта - музея бронетанковой техники под открытым небом. Экспозиция расположится рядом с открывшимся в сентябре историческим культурным музейным комплексом "Россия - моя история", где для нее будет подготовлена специальная площадка. В Ставрополь отслужившие срок боевые машины поступят из различных российских воинских частей", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в городской администрации, уже сейчас в различных регионах России происходит погрузка шести единиц техники, которые станут экспонатами нового музя. "Это первый такой музей в Ставрополе. Какая именно техника будет представлена - нам пока неизвестно", - отметил собеседник агентства.