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Оружие "Калашникова" впервые официально появится в онлайн-игре про спецназ

26.10.2017 ТАСС 116 0
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Источник: © Евгений Курсков/ТАСС

Конструкторы корректировали детали вплоть до записи звуков выстрелов реальных изделий

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Оружие, производимое концерном "Калашников" (входит в Ростех), впервые будет официально представлено в онлайн-игре про спецназ "Калибр" от студии 1С Game Studios и Wargaming. Об этом сообщается в среду на сайте Калашников Media.

"Мы внимательно отслеживаем представленность продукции концерна в цифровой среде. "Калибр" - одна из наиболее впечатляющих инициатив следующего года, и нам было важно, чтобы продукт и бренд были представлены корректно. Для этого мы долго общались с разработчиками, делились конструкторской документацией, корректировали детали вплоть до записи звуков выстрелов реальных изделий. Все для обеспечения максимальной аутентичности", - сказал заместитель генерального директора по маркетингу концерна Владимир Дмитриев.

Продукция "Калашникова" будет представлена в игре вплоть до мельчайших деталей, а скорострельность, время смены магазина и боезапас будут полностью совпадать с цифрами, указанными в паспорте оружия.

Ранее продукция концерна уже использовалась в видеоиграх, но "Калибр" станет первым экшеном, в котором оружие "Калашникова" будет стрелять официально.

"Калибр" - это многопользовательский экшн от третьего лица, в котором людям предстоит вести сражение от лица бойцов спецназа.

Суть игры заключается в том, что команды из четырех человек сражаются друг против друга в реальном времени. Разработка "Калибра" началась в 2016 году. Сейчас завершается этап pre-production, если все будет успешно, то в конце этого года первой тысяче игроков покажут результат команды разработчиков.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Дмитриев Владимир

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