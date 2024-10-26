Оружие "Калашникова" впервые официально появится в онлайн-игре про спецназ
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Источник: © Евгений Курсков/ТАСС
Конструкторы корректировали детали вплоть до записи звуков выстрелов реальных изделий
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Оружие, производимое концерном "Калашников" (входит в Ростех), впервые будет официально представлено в онлайн-игре про спецназ "Калибр" от студии 1С Game Studios и Wargaming. Об этом сообщается в среду на сайте Калашников Media.
"Мы внимательно отслеживаем представленность продукции концерна в цифровой среде. "Калибр" - одна из наиболее впечатляющих инициатив следующего года, и нам было важно, чтобы продукт и бренд были представлены корректно. Для этого мы долго общались с разработчиками, делились конструкторской документацией, корректировали детали вплоть до записи звуков выстрелов реальных изделий. Все для обеспечения максимальной аутентичности", - сказал заместитель генерального директора по маркетингу концерна Владимир Дмитриев.
Продукция "Калашникова" будет представлена в игре вплоть до мельчайших деталей, а скорострельность, время смены магазина и боезапас будут полностью совпадать с цифрами, указанными в паспорте оружия.
Ранее продукция концерна уже использовалась в видеоиграх, но "Калибр" станет первым экшеном, в котором оружие "Калашникова" будет стрелять официально.
"Калибр" - это многопользовательский экшн от третьего лица, в котором людям предстоит вести сражение от лица бойцов спецназа.
Суть игры заключается в том, что команды из четырех человек сражаются друг против друга в реальном времени. Разработка "Калибра" началась в 2016 году. Сейчас завершается этап pre-production, если все будет успешно, то в конце этого года первой тысяче игроков покажут результат команды разработчиков.
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25.10.2017
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