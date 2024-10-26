Эксперт увидел в нововведениях НАТО подготовку к гибридной войне с Россией



Военнослужащие НАТО. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Ilmars Znotins Военнослужащие НАТО. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Ilmars Znotins

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два новых воинских формирования, которые планирует создать НАТО, могут быть использованы для вторжения на север РФ, считает член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников союзных стран сообщила, что НАТО намерена одобрить создание двух новых военных формирования для укрепления слабых сторон на случай потенциального конфликта с РФ. Как пишет издание, изменения касаются создания нового подразделения по логистике, работа которого будет сосредоточена на более быстром перемещении людей и средств материально-технического обеспечения. Также речь идет о создании подразделения по защите важных в вопросе осуществления поставок в Европу морских путей в районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов, в частности, от угроз со стороны подводных лодок.

По мнению Сивкова, создание новых военных формирований "связано с тем, что США приступили к непосредственной подготовке" к гибридной войне с Россией, которая может начаться уже в 2018-2019 годах. "Главным фактором победы в ней является возможность подрыва российского общества изнутри", - пояснил эксперт РИА Новости.

Сивков отметил, что в такой ситуации на войска НАТО будет возложена задача оккупационного характера. "В этих условиях транспортные подразделения, которые планируется создать, должны будут обеспечить стратегическое развертывание группировок вооруженных сил НАТО и США в первую очередь у границ России с целью создания группировок вторжения на нашу территорию", - отметил эксперт.

По его мнению, важнейшим направлением возможного вторжения будет север - с высадкой десанта в пунктах базирования северного флота "с целью захвата кораблей и захвата и уничтожения морских стратегических ядерных сил, группировка которых находится на Северном флоте". "Второе подразделение, которое будет создаваться в Европе, будет обеспечивать развертывание войск в районы боевого предназначения", - заключил Сивков.