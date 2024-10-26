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Патрушев посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Барнауле

26.10.2017 РИА Новости 173 0
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

БАРНАУЛ, 25 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Сибирский федеральный округ (СФО) посетил в среду предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - Алтайский приборостроительный завод "Ротор" и Барнаульский станкостроительный завод, сообщает корреспондент РИА Новости.

Во время посещения предприятий Патрушев ознакомился с образцами производимой ими продукции, оценил перспективы их развития.

Основное назначение Алтайского приборостроительного завода "Ротор" - выпуск сложных электромеханических и электронных приборов и систем, а также гироскопических устройств. В 2001 году предприятие начало осваивать производство гражданской продукции.

ОАО "Холдинговая компания "Барнаульский станкостроительный завод" объединяет 14 предприятий. Продукция холдинга, поставляемая в 30 стран мира и 50 регионов России, включает боевые и спортивно-охотничьи патроны; грузоподъемное оборудование; теплообменники; промышленные цепи; инструмент, оснастку и нестандартное оборудование.

Во вторник Патрушев провел в Барнауле выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в СФО. Оно прошло с участием полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, глав субъектов федерации, входящих в состав округа, представителей федеральных министерств и ведомств. В ходе совещания были рассмотрены дополнительные меры по профилактике правонарушений, принимаемые органами государственной власти субъектов федерации и местного самоуправления; вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и тематика декриминализации данной сферы в регионах СФО.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Патрушев Николай

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