Группа Volvo раздумала продавать свое подразделение Renault Trucks Defense. Но это пока...



Прототип легкого варианта бронеавтомобиля VBMR Bastion HM разработки входящей в состав.

Источник: bmpd Прототип легкого варианта бронеавтомобиля VBMR Bastion HM разработки входящей в состав.Источник: bmpd

Как пишет Jean-Dominique Merchet в статье "RTD : en attendant le contrat du VBMR léger", опубликованной во французской газете , 17 октября 2017 года группа Volvo объявила о том, что не планирует продавать свое французское оборонное подразделение Renault Trucks Defense (RTD), и это стало сюрпризом для представителей промышленности. Впрочем, они также полагают, что это не более чем отложенная партия.

Шведскую группу консультировала компания Rothschild, и шведы планировали выручит от продажи 700 млн евро, при том что имелось два предложения о покупке на сумму 300 и 400 млн евро. Перед лицом слабых предложений со стороны франко-германского концерна KNDS (альянс Nexter Systems и KMW) и бельгийской компании CMI (бывшая Cockerill), группа Volvo приняла решение приостановить продажу своего французского подразделения, работающего в интересах государственных заказчиков, на которое приходится только 1,5% оборота шведского концерна.

Безусловно, это решение принято в ожидании более благоприятных дней, которые могут наступить в ближайшие месяцы по причине получения контракта на поставку бронированных машин семейства VBMR французской армии. Эти машины имеют меньший вес, чем многоцелевой бронеавтомобиль Griffon, сравнимый с машиной Bushmaster от компании Thales, и идут на замену бронетранспортеров VАB. Контактом предусмотрена закупка 1500 машин на сумму примерно 1 млрд евро. Если RTD получит этот контракт, то ее капитализация вырастет на 200 млн евро, полагает источник, знакомый с ситуацией. Ожидаемая и предлагаемая цена сблизятся, что открывает перспективы для новой продажи.