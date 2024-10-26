Головной модернизированный "Ламантин" на заводских ходовых испытаниях



Головной построенный АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск) для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер модернизированного проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") с заводским номером 01408 на заводских ходовых испытаниях. На верхнем снимке катер выполняет буксировку буксира-толкача ОТ-2032.

Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел» Головной построенный АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск) для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер модернизированного проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") с заводским номером 01408 на заводских ходовых испытаниях. На верхнем снимке катер выполняет буксировку буксира-толкача ОТ-2032.Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Как было сообщено 23 октября 2017 года на странице в twitter.com АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), начались заводские ходовые испытания головного построенного этим предприятием для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничного сторожевого катера модернизированного проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") с заводским номером 01408.

Модернизация проекта 1496М1 была выполнена отделом перспективного судостроения АО "ССЗ "Вымпел" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) в развитие существующего проекта 1496М1.

Контракт стоимостью 469,7 миллиона рублей на поставку одного пограничного сторожевого катера проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") был заключен Федеральной службой безопасности России в июне 2016 года. Катер должен быть поставлен в Балаклаву (Крым) до 31 октября 2017 года.

Закладка головного пограничного сторожевого катера модернизированного проекта 1496М1 с заводским номером 01408 по указанном контракту была произведена на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске 24 июня 2016 года, спуск на воду осуществлен 3 октября 2017 года.

Пограничные сторожевые катера проектов 1496М (шифр "Морж") и 1496М1 (шифр "Ламантин") являются дальнейшим развитием конструкции рейдовых буксиров проекта 1496 (шифр "Карадаг"), строившихся для гражданских нужд и для ВМФ СССР с 1966 года на Северном судоремонтном заводе (Советская Гавань) и на Азовском судостроительном заводе. С 1968 по 1994 годы эти буксиры строились на данных предприятиях также в качестве пограничных сторожевых катеров для Морских пограничных частей Пограничных войск КГБ СССР (построено не менее 48 единиц).

В 2004 году постройка пограничных сторожевых катеров была возобновлена для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России по модифицированным проектам сперва 1496М (построено по одной единице на ССЗ "Вымпел" и ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке, сданы в 2005 и 2006 годах), а затем 1496М1 (с 2009 по 2015 годы сдано шесть единиц на ССЗ "Вымпел" и пять - на Восточной верфи). Теперь начата постройка катеров уже по модернизированному варианту проекта 1496М1, представляющему собой практически полностью новый проект.

Катер модернизированного проекта 1496М1 имеет длину 29,1 м, ширину 6,5 м и оснащен двухвальной дизельной энергетической установкой мощностью 2400 л.с. с дизельными двигателями Ярославского моторного завода. Сообщается, что на испытаниях головной катер модернизированного проекта 1496М1 с заводским номером 01408 развил скорость полного хода 22 узла (при "паспортной" скорости 18 уз)..

Головной построенный АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск) для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер модернизированного проекта 1496М1 (шифр «Ламантин») с заводским номером 01408 на заводских ходовых испытаниях. На верхнем снимке катер выполняет буксировку буксира-толкача ОТ-2032. Октябрь 2017 года. Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел»