Уведомление о возможной поставке Чехии 12 американских многоцелевых вертолетов Bell UH-1Y Venom



Вертолет Bell UH-1Y Venom Корпуса морской пехоты США в Афганистане.

Источник: profimedia.cz Вертолет Bell UH-1Y Venom Корпуса морской пехоты США в Афганистане.Источник: profimedia.cz

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 23 октября 2017 года сообщило, что 11 октября направило Конгрессу США уведомление о возможной поставке Чехии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 12 многоцелевых вертолетов Bell UH-1Y Venom. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 575 млн долл, включая поставку бортовых комплексов обороны, другого оборудования и пулеметного вооружения.

Вертолет UH-1Y является последней версией известного семейства вертолетов Bell UH-1, и серийно производится компанией Bell Helicopter (входящей в состав американской корпорации Textron) c 2007 года исключительно для корпуса морской пехоты США, являющегося единственным эксплуатантом UH-1Y (к концу 2016 года поставлено 123 вертолета, всего американская морская пехота планировала иметь 160 единиц). В случае заключения соглашения, о котором говорится в уведомлении DSCA, Чехия станет первым иностранным заказчиком вертолета UH-1Y.

Cледует отметить, что уведомление DSCA Конгрессу США о потенциальной продаже по линии FMS требуется в соответствии с законодательством США и не означает, что соглашение будет обязательно заключено. Конгресс США имеет 30 дней на то, чтобы блокировать предложенную продажу, в противном случае стороны получают право подписать межправительственное соглашение о поставке.

В марте 2017 года совместный экспертный комитет министерства обороны Чехии и вооруженных сил Чехии одобрил приобретение для ВВС Чехии 12 вертолетов UH-1Y. При этом сообщалось, что фактически вооруженные силы Чехии имеют одобренный бюджет только в 222 млн евро на приобретение этих вертолетов при общей запрошенной американской стороной стоимости закупки по линии FMS около 500 млн евро.

Всего в перспективе Чехия планирует приобрести 30-35 новых многоцелевых и боевых вертолетов для замены наличного парка вертолетов Ми-35, Ми-8 и Ми-17, при этом компания Bell Helicopter предлагает чешской стороне приобретение не только многоцелевых вертолетов UH-1Y, но и унифицированных с ними по винтомоторной группе и оборудованию боевых вертолетов AH-1Z.