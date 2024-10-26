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Белорусы создают оборудование для всепогодных спутников дистанционного зондирования Земли

26.10.2017 ТАСС 126 0
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Луна
Спутник Земли - Луна.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

С его помощью можно получить изображения поверхности планеты и объектов независимо от метеоусловий и освещенности с детальностью, которая сопоставима с аэрофотоснимками

МИНСК, 24 октября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белорусы разрабатывают оборудование для всепогодных спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом рассказал во вторник журналистам гендиректор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Белоруссии Александр Тузиков.

В Минске открылся VII Белорусский космический конгресс, в рамках которого работает выставка космических технологий.

"На ней представлены разработки, выполненные по программе Союзного государства Белоруссии и России "Мониторинг-СГ", на ней можно увидеть интересную аппаратуру, которая разрабатывается белорусскими специалистами, - сказал он. - Например, представлены основные элементы фазированной антенной решетки для радара - это необходимый элемент всепогодного спутника", - сказал Тузиков. Он пояснил, что с ее помощью можно получить изображения земной поверхности и объектов независимо от метеоусловий и освещенности местности с детальностью, сопоставимой с аэрофотоснимками. Тузиков отметил, что действующий белорусский космический аппарат работает в основном в оптическом диапазоне, поэтому в условиях облаков местность из космоса не видно, а радарные спутники позволят получать данные в любую погоду.

Ученый также рассказал, что на выставке представлены приборы для калибровки космической аппаратуры, разработанные в белорусском госуниверситете, а также технологии по обработке данных дистанционного зондирования Земли в интересах различных отраслей, в том числе лесного и сельского хозяйства. "На нашей выставке можно увидеть даже спектрометр, который работает на Международной космической станции", - добавил гендиректор института.

Белоруссия готова участвовать в освоения Луны и Марса

По словам Тузикова, Белоруссия готова участвовать в российских программах освоения Луны и Марса. "У России есть такие проекты - например, связанные с освоением Луны, проекты лунной базы, луномобиля. Есть определенные возможности для участия в этих проектах и белорусов. Но для этого надо показать, что белорусы обладают экспертизой и знаниями".

Белорусский космический конгресс собрал более 200 белорусских и зарубежных специалистов (России, Белоруссии, Украины, Казахстана), которые обсуждают достижения в космической области, определяют приоритетные направления развития космической деятельности. Пять лет назад Белоруссия вступила в клуб космических держав, запустив с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз" первый Белорусский космический аппарат. Белорусы рассчитывают осуществить запуск второго собственного аппарата дистанционного зондирования Земли в 2019 году.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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