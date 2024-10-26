США выразили разочарование блокированием РФ резолюции о расследовании химатак в Сирии



Источник: © REUTERS/Ammar Abdullah Источник: © REUTERS/Ammar Abdullah

Вместе с Россией против документа проголосовала Боливия

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты разочарованы решением России заблокировать принятие Советом Безопасности ООН несогласованной резолюции о продлении на один год полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Россия и Боливия проголосовали против этого шага. Китай и Казахстан воздержались, и 11 стран проголосовали за продолжение. К этому я могу добавить лишь то, что мы разочарованы, очень разочарованы", - сказала она.

Вместе с РФ против документа, подготовленного США, проголосовала Боливия при двух воздержавшихся странах - Казахстане и Китае. Еще 11 государств, в том числе Великобритания, США и Франция, проголосовали за проект резолюции. Перед началом голосования Россия предложила перенести рассмотрение вопроса о продлении мандата СМР до 7 ноября, чтобы дождаться выхода доклада с результатами расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако эта инициатива не нашла поддержки необходимого большинства членов СБ.

29 июня ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. На прошлой неделе директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов заявил, что Россия все больше склоняется к тому, что химическая атака в Хан-Шейхуне была постановкой.