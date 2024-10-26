На Кубе назвали научной фантастикой заявления США об акустических атаках на дипломатов



Сергей Шойгу и Рауль Кастро осматривают технику ВС Кубы.

Источник: МО РФ Сергей Шойгу и Рауль Кастро осматривают технику ВС Кубы.Источник: МО РФ

Отмечается, что на острове нет оборудования, которое можно было бы использовать для совершения подобных атак

ГАВАНА, 25 октября. /ТАСС/. Кубинские следователи назвали научной фантастикой заявления США о неких "акустических атаках", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, в Гаване пострадали 24 американских дипломата. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

"Это невозможно. Это какая-то научная фантастика. С технической точки зрения это нереально", - заявил агентству эксперт кубинского МВД подполковник Хосе Аласо, принимающий участие в расследовании этого дела.

По данным агентства, кубинские власти привлекли к прояснению обстоятельств предполагаемых инцидентов с американскими дипломатами около 2 тыс. экспертов, в том числе криминологов, специалистов в области аудиологии и математиков. До сих пор никаких доказательств того, что госслужащие США действительно подверглись на Кубе "акустическим атакам", ими получено не было.

По словам кубинских следователей, США не позволили им ни поговорить с дипломатами, якобы подвергшимися атакам, ни обследовать помещения, в которых эти атаки якобы произошли.

Как отмечает агентство, кубинские эксперты проанализировали 14 аудиозаписей с неким шумом, который, по утверждению американской стороны, свидетельствует о том, что здоровью дипломатов был нанесен вред. "Мы не можем подтвердить ни то, что предполагаемые инциденты действительно имели место, ни то, что проанализированные нами звуки наносят вред здоровью человека", - приводит агентство слова еще одного эксперта МВД Кубы, подполковника Роберто Эрнандеса.

По утверждению кубинских специалистов, на острове нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения подобных атак.