Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На Кубе назвали научной фантастикой заявления США об акустических атаках на дипломатов

26.10.2017 ТАСС 97 0
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Шойгу и Рауль Кастро
Сергей Шойгу и Рауль Кастро осматривают технику ВС Кубы.
Источник: МО РФ

Отмечается, что на острове нет оборудования, которое можно было бы использовать для совершения подобных атак

ГАВАНА, 25 октября. /ТАСС/. Кубинские следователи назвали научной фантастикой заявления США о неких "акустических атаках", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, в Гаване пострадали 24 американских дипломата. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

"Это невозможно. Это какая-то научная фантастика. С технической точки зрения это нереально", - заявил агентству эксперт кубинского МВД подполковник Хосе Аласо, принимающий участие в расследовании этого дела.

По данным агентства, кубинские власти привлекли к прояснению обстоятельств предполагаемых инцидентов с американскими дипломатами около 2 тыс. экспертов, в том числе криминологов, специалистов в области аудиологии и математиков. До сих пор никаких доказательств того, что госслужащие США действительно подверглись на Кубе "акустическим атакам", ими получено не было.

По словам кубинских следователей, США не позволили им ни поговорить с дипломатами, якобы подвергшимися атакам, ни обследовать помещения, в которых эти атаки якобы произошли.

Как отмечает агентство, кубинские эксперты проанализировали 14 аудиозаписей с неким шумом, который, по утверждению американской стороны, свидетельствует о том, что здоровью дипломатов был нанесен вред. "Мы не можем подтвердить ни то, что предполагаемые инциденты действительно имели место, ни то, что проанализированные нами звуки наносят вред здоровью человека", - приводит агентство слова еще одного эксперта МВД Кубы, подполковника Роберто Эрнандеса.

По утверждению кубинских специалистов, на острове нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения подобных атак.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Куба
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.10 07:06
  • 8
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 26.10 06:38
  • 2
Самолеты и стервятники
  • 26.10 05:49
  • 3902
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.10 05:38
  • 1
Россия добивается контроля над киберпространством. Мы все должны забеспокоиться (The Washington Post)
  • 26.10 05:16
  • 1
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 26.10 05:12
  • 33
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 26.10 04:19
  • 24
Морских и воздушных убийц объединили
  • 26.10 03:43
  • 3
Судно Тихоокеанского флота доставит оборудование для экспедиции Минобороны на остров Матуа
  • 25.10 22:45
  • 13
Создано повышающее интеллект американских солдат устройство
  • 25.10 22:40
  • 5581
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.10 22:24
  • 63
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.10 21:58
  • 647
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.10 21:24
  • 20
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 25.10 21:16
  • 3
Владислав Масалов: SSJ 100 превратят в новый региональный самолет
  • 25.10 20:53
  • 86
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
другие обсуждаемые темы