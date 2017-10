СМИ: Клинтон считает расследование "урановой сделки" с РФ местью команды Трампа

Хиллари Клинтон.

По словам экс-госсекретаря США, волна публикаций на эту тему появилась в результате сговора с целью отвлечь внимание от предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы в 2016 году

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Бывшый госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что волна разоблачительных публикаций в местной прессе по поводу так называемой урановой сделки с Россией, заключенной в 2010 году, соркестрирована командой ее политического соперника Дональда Трампа. Об этом пишет во вторник газета The Washington Examiner.

"По словам Клинтон, все эти сообщения, детально рассказывающие о том, какие суммы наличных денег поступали из России в "Клинтоновский фонд" в то время, как Россия поглощала канадскую компанию по добыче урана Uranium One, владевшую рудниками в США, появились в результате сговора с целью отвлечь внимание от предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 году", - отмечает издание.

"Все это полный вздор, навязчиво ими распространяемый и не подтвержденный никакими заслуживающими доверие доказательствами, - приводит газета высказывания бывшей первой леди страны в интервью телеканалу C-Span. - Я должна отдать должное Трампу и его сторонникам, в том числе телеканалу Fox News, они показали, что являются настоящими экспертами по отвлечению внимания. Чем ближе к завершению продвигается расследование о связях России с помощниками Трампа, тем больше они хотят опорочить других. Я - их наиболее предпочитаемая мишень, я и президент [Барак] Обама".

Межпартийные разборки

Демократы упорно обвиняют Трампа в том, что он одержал победу на выборах лишь благодаря поддержке со стороны Москвы, которая, в частности, с помощью срежиссированной кампании по размещению политической рекламы в социальных сетях сумела внести разлад в ряды Демократической партии. В настоящее время сразу три комитета Конгресса и спецпрокурор Роберт Мюллер занимаются расследованием таких утверждений.

Трамп же, в свою очередь, уже не раз сетовал на то, что многие газеты и телекомпании США с подачи его политических противников охотно распространяют о нем и членах его администрации самые невероятные небылицы, обвиняя чуть ли не в сговоре с Кремлем против американской демократии, но при этом упорно не замечают очевидных, с его точки зрения, "связей Клинтон с российскими властями".

Так, еще в феврале 2017 года он обвинил бывшую соперницу в борьбе за Белый дом в том, что, будучи госсекретарем, она "отдала России 20%" американского урана. Президент также заявил, что брат Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Клинтон, якобы "положил в карман $180 тыс. от компании Uranium One, приобретение которой "Росатомом" и допустила, занимая пост главы Госдепартамента, Клинтон.

Что за "урановая сделка"?

17 октября в газете The Hill, которая освещает деятельность Конгресса США, появилась статья, в которой утверждалось, что у ФБР "был свидетель, показавший, что российские официальные лица из ядерной сферы перевели в США миллионы долларов на счет благотворительного фонда бывшего президента Билла Клинтона в то время, когда госсекретарь Хиллари Клинтон входила в состав правительственного органа, принявшего решение в пользу Москвы".

Ранее газета The New York Times написала, что в период с 2009 по 2013 год председатель совета директоров Uranium One перечислил в базирующийся в Нью-Йорке "Клинтоновский фонд" в общей сложности $2,35 млн. Фонд был создан Клинтоном в 2001 году в целях оказания помощи развивающимся странам и решения таких глобальных проблем, как изменение климата на планете.

Как раз в этот период Uranium One переходила под контроль "Росатома", точнее ее дочернего предприятия "Атомредметзолото". Поскольку канадская компания владела урановыми месторождениями в штате Вайоминг, то, согласно американским законам, требовалось согласие на данную сделку Комитета по иностранным инвестициям США.

Это межведомственный орган, который возглавляет министр финансов. Членами являются руководители девяти ведущих министерств и приравненных к ним агентств, в том числе Госдепартамента, Пентагона, юстиции, внутренней безопасности, энергетики и торговли. Их задача, как говорится на сайте Комитета, определить, отразится ли как-то переход в собственность иностранного юридического лица американской компании "на национальных интересах США".

В октябре 2010 года члены Комитета единогласно дали "зеленый свет" приобретению "Росатомом" 51% акций Uranium One.

В настоящее время "Росатому" через его аффилированные структуры принадлежат 100% находящихся в обращении обыкновенных акций Uranium One. Эта компания по-прежнему зарегистрирована в Канаде и имеет портфель международных активов в Казахстане, США и Австралии.

Конгресс начал расследование

Во вторник руководитель спецкомитета по разведке Палаты представителей республиканец Дэвин Нуньес объявил на специально созванной пресс-конференции, что начинает расследование "урановой сделки с Россией". "На данный момент никаких выводов мы делать не будем, - отметил он. - Мы хотели бы знать, инициировали ли ФБР и министерство юстиции [на тот момент] расследования по этому поводу. Если инициировали, то почему об этом не был проинформирован Конгресс".

Он также счет необходимым подчеркнуть, что данное расследование не связано с тем, которое проводится спецкомитетом по приписываемому РФ вмешательству в американские выборы. "Речь идет об уране и о том, действовало ли [тогдашнее] правительство должным образом", - сказал он.

Белый дом не стал скрывать своего удовлетворения. Это шаг "в правильном направлении, то, о чем мы с этой трибуны говорили несколько раз: если и был какой-то сговор с какой-то страной, то им [контролирующим инстанциям США] следует обратить внимание на Клинтон", заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь президента Сара Сандерс.