Морская часть международных учений "Индра-2017" началась в Приморье
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Сформирован совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли корабли "Адмирал Невельской" и "Усть-Илимск", а также фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт"
ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Корабли России и Индии отработали совместное маневрирование и досмотрели "подозрительное судно" в рамках морской части международных учений "Индра-2017", которая началась в среду в акватории залива Петра Великого в Приморье. Об этом сообщает официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня в соответствии с планом первого межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" в полигонах Тихоокеанского флота корабли ВМФ России и ВМС Индии приступили к отработке задач морского этапа учения. В акватории залива Петра Великого был сформирован совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли большой десантный корабль "Адмирал Невельской" и малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", а также фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт". Базовые тральщики Тихоокеанского флота БТЩ-245 и БТЩ-256 обеспечили проводку международного отряда за тралами. В море корабли двух стран отработали совместное маневрирование, провели тренировку по организации связи", - сказал Воскресенский.
Кроме того, в среду досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии в рамках эпизода учений по контролю над морским судоходством отработали стандартные международные процедуры и навыки морских пехотинцев при проведении досмотровой операции подозрительного судна. Действия групп обеспечивали противодиверсионный катер и морской буксир ТОФ. В течение дня корабли с привлечением вертолетов ВМФ России и ВМС Индии проведут совместное фотографирование в составе различных строев, а вечером экипажи потренируются в организации охраны и обороны отряда при стоянке на незащищенном рейде. Действия сил в море по плану учения продолжатся 26 октября.
Международные учения "Индра-2017" впервые проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу 20-29 октября. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.
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25.10.2017
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