Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Морская часть международных учений "Индра-2017" началась в Приморье

26.10.2017 ТАСС 114 0
0
Понравилась новость?
 0
Российско-индийские учения "Индра"
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Сформирован совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли корабли "Адмирал Невельской" и "Усть-Илимск", а также фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт"

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Корабли России и Индии отработали совместное маневрирование и досмотрели "подозрительное судно" в рамках морской части международных учений "Индра-2017", которая началась в среду в акватории залива Петра Великого в Приморье. Об этом сообщает официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в соответствии с планом первого межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" в полигонах Тихоокеанского флота корабли ВМФ России и ВМС Индии приступили к отработке задач морского этапа учения. В акватории залива Петра Великого был сформирован совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли большой десантный корабль "Адмирал Невельской" и малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", а также фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт". Базовые тральщики Тихоокеанского флота БТЩ-245 и БТЩ-256 обеспечили проводку международного отряда за тралами. В море корабли двух стран отработали совместное маневрирование, провели тренировку по организации связи", - сказал Воскресенский.

Кроме того, в среду досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии в рамках эпизода учений по контролю над морским судоходством отработали стандартные международные процедуры и навыки морских пехотинцев при проведении досмотровой операции подозрительного судна. Действия групп обеспечивали противодиверсионный катер и морской буксир ТОФ. В течение дня корабли с привлечением вертолетов ВМФ России и ВМС Индии проведут совместное фотографирование в составе различных строев, а вечером экипажи потренируются в организации охраны и обороны отряда при стоянке на незащищенном рейде. Действия сил в море по плану учения продолжатся 26 октября.

Международные учения "Индра-2017" впервые проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу 20-29 октября. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БДК 775
Военные учения
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.10 07:06
  • 8
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 26.10 06:38
  • 2
Самолеты и стервятники
  • 26.10 05:49
  • 3902
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.10 05:38
  • 1
Россия добивается контроля над киберпространством. Мы все должны забеспокоиться (The Washington Post)
  • 26.10 05:16
  • 1
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 26.10 05:12
  • 33
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 26.10 04:19
  • 24
Морских и воздушных убийц объединили
  • 26.10 03:43
  • 3
Судно Тихоокеанского флота доставит оборудование для экспедиции Минобороны на остров Матуа
  • 25.10 22:45
  • 13
Создано повышающее интеллект американских солдат устройство
  • 25.10 22:40
  • 5581
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.10 22:24
  • 63
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.10 21:58
  • 647
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.10 21:24
  • 20
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 25.10 21:16
  • 3
Владислав Масалов: SSJ 100 превратят в новый региональный самолет
  • 25.10 20:53
  • 86
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
другие обсуждаемые темы