Вертолеты Ми-26 ВВО доставили в арктические гарнизоны ВВО около 600 т грузов
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Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Речь, в частности, идет о медикаментах, продовольствии и строительных материалах
ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Вертолеты Ми-26 авиабазы армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) за более 50 рейсов доставили в арктические гарнизоны около 600 т различных грузов и перевезли более 500 военных и строителей, сообщает в среду пресс-служба ВВО.
"Вертолеты Ми-26 авиабазы армейской авиации ВВО, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили в 2017 году более 50 рейсов в арктической зоне на дальние расстояния. В арктические гарнизоны округа, дислоцированные на Мысе Шмидта и острове Врангеля, было доставлено около 600 т грузов, в частности, медикаментов, продовольствия и строительных материалов, перевезено более полутысячи военнослужащих и представителей строительных организаций", - говорится в сообщении.
Кроме того, с их помощью прошли уникальные операции по переброске в Арктику оборудования для резки и прессования металлолома, необходимого для очистки территории острова Врангеля от металлического мусора.
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25.10.2017
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