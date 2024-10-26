Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вертолеты Ми-26 ВВО доставили в арктические гарнизоны ВВО около 600 т грузов

26.10.2017 ТАСС 96 0
0
Понравилась новость?
 +1
Ми-26
Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Речь, в частности, идет о медикаментах, продовольствии и строительных материалах

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Вертолеты Ми-26 авиабазы армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) за более 50 рейсов доставили в арктические гарнизоны около 600 т различных грузов и перевезли более 500 военных и строителей, сообщает в среду пресс-служба ВВО.

"Вертолеты Ми-26 авиабазы армейской авиации ВВО, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили в 2017 году более 50 рейсов в арктической зоне на дальние расстояния. В арктические гарнизоны округа, дислоцированные на Мысе Шмидта и острове Врангеля, было доставлено около 600 т грузов, в частности, медикаментов, продовольствия и строительных материалов, перевезено более полутысячи военнослужащих и представителей строительных организаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, с их помощью прошли уникальные операции по переброске в Арктику оборудования для резки и прессования металлолома, необходимого для очистки территории острова Врангеля от металлического мусора.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-26
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.10 07:06
  • 8
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 26.10 06:38
  • 2
Самолеты и стервятники
  • 26.10 05:49
  • 3902
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.10 05:38
  • 1
Россия добивается контроля над киберпространством. Мы все должны забеспокоиться (The Washington Post)
  • 26.10 05:16
  • 1
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 26.10 05:12
  • 33
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 26.10 04:19
  • 24
Морских и воздушных убийц объединили
  • 26.10 03:43
  • 3
Судно Тихоокеанского флота доставит оборудование для экспедиции Минобороны на остров Матуа
  • 25.10 22:45
  • 13
Создано повышающее интеллект американских солдат устройство
  • 25.10 22:40
  • 5581
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.10 22:24
  • 63
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.10 21:58
  • 647
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.10 21:24
  • 20
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 25.10 21:16
  • 3
Владислав Масалов: SSJ 100 превратят в новый региональный самолет
  • 25.10 20:53
  • 86
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
другие обсуждаемые темы