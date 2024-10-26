Вертолеты Ми-26 ВВО доставили в арктические гарнизоны ВВО около 600 т грузов



Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Речь, в частности, идет о медикаментах, продовольствии и строительных материалах

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Вертолеты Ми-26 авиабазы армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) за более 50 рейсов доставили в арктические гарнизоны около 600 т различных грузов и перевезли более 500 военных и строителей, сообщает в среду пресс-служба ВВО.

"Вертолеты Ми-26 авиабазы армейской авиации ВВО, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили в 2017 году более 50 рейсов в арктической зоне на дальние расстояния. В арктические гарнизоны округа, дислоцированные на Мысе Шмидта и острове Врангеля, было доставлено около 600 т грузов, в частности, медикаментов, продовольствия и строительных материалов, перевезено более полутысячи военнослужащих и представителей строительных организаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, с их помощью прошли уникальные операции по переброске в Арктику оборудования для резки и прессования металлолома, необходимого для очистки территории острова Врангеля от металлического мусора.