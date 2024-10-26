Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Штайнмайер: немецкие компании не работали и не будут работать в Крыму

26.10.2017 РИА Новости 136 0
0
Понравилась новость?
 0
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Немецкие компании не будут работать в Крыму, а ситуация с поставками на полуостров турбин нарушила доверие между бизнесом РФ и ФРГ, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Немецкие компании не будут работать там. В случае с компанией Siemens, кроме того, был нарушен действующий договор и тем самым подорвано доверие инвесторов относительно верности российских партнеров своим договорным обязательствам", - сказал Штайнмайер в интервью газете "Коммерсант".

"Не располагая точными данными, могу сказать, что до сих пор германские компании не работали (с Крымом) и не инвестировали в Крыму. Случай с компанией Siemens особенно щекотлив, потому что, по-видимому, со стороны российских партнеров были обещания, которые в итоге не были выполнены. Этот факт нарушил взаимное доверие", - добавил Штайнмайер.

Немецкий концерн Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины - российского происхождения. Вместе с тем, Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.
24.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Siemens
Проекты
Евросоюз

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.10 07:06
  • 8
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 26.10 06:38
  • 2
Самолеты и стервятники
  • 26.10 05:49
  • 3902
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.10 05:38
  • 1
Россия добивается контроля над киберпространством. Мы все должны забеспокоиться (The Washington Post)
  • 26.10 05:16
  • 1
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 26.10 05:12
  • 33
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 26.10 04:19
  • 24
Морских и воздушных убийц объединили
  • 26.10 03:43
  • 3
Судно Тихоокеанского флота доставит оборудование для экспедиции Минобороны на остров Матуа
  • 25.10 22:45
  • 13
Создано повышающее интеллект американских солдат устройство
  • 25.10 22:40
  • 5581
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.10 22:24
  • 63
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.10 21:58
  • 647
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.10 21:24
  • 20
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 25.10 21:16
  • 3
Владислав Масалов: SSJ 100 превратят в новый региональный самолет
  • 25.10 20:53
  • 86
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
другие обсуждаемые темы