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Иракский Курдистан готов заморозить результаты референдума

26.10.2017 РИА Новости 90 0
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Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана
Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Власти Иракского Курдистана обратились к Багдаду с предложением по урегулированию конфликта.

В Эрбиле предложили прекратить огонь, приостановить все военные операции, начать открытый диалог на основе конституции, со своей стороны выразив готовность заморозить результаты референдума. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства региона.

По утверждению властей Курдистана, конфликт между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшийся 16 октября, "нанес ущерб обеим сторонам и может привести к непрерывному кровопролитию". При этом ни одна из сторон, как считают в Эрбиле, не достигнет победы, а Ирак окажется ввергнут в "беспорядки и хаос".

Глава миссии ООН в Ираке Ян Кубиш заявил, что организация готова поддержать переговоры Ирака и Курдистана.

Ситуация в регионе обострилась после проведения 25 сентября референдума о независимости, не признанного Багдадом. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территорией, занятой пешмерга. В Эрбиле заявили, что автономия будет защищаться "всеми возможными способами".
25.10.2017
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