Иракский Курдистан готов заморозить результаты референдума
|
|
Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Власти Иракского Курдистана обратились к Багдаду с предложением по урегулированию конфликта.
В Эрбиле предложили прекратить огонь, приостановить все военные операции, начать открытый диалог на основе конституции, со своей стороны выразив готовность заморозить результаты референдума. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства региона.
По утверждению властей Курдистана, конфликт между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшийся 16 октября, "нанес ущерб обеим сторонам и может привести к непрерывному кровопролитию". При этом ни одна из сторон, как считают в Эрбиле, не достигнет победы, а Ирак окажется ввергнут в "беспорядки и хаос".
Глава миссии ООН в Ираке Ян Кубиш заявил, что организация готова поддержать переговоры Ирака и Курдистана.
Ситуация в регионе обострилась после проведения 25 сентября референдума о независимости, не признанного Багдадом. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территорией, занятой пешмерга. В Эрбиле заявили, что автономия будет защищаться "всеми возможными способами".
|
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.10.2017 Россия добивается контроля над киберпространством. Мы все должны забеспокоиться (The Washington Post)
26.10.2017 США выразили разочарование блокированием РФ резолюции о расследовании химатак в Сирии
26.10.2017 Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о расследовании химатак в Сирии
25.10.2017 Пентагон призвал министров обороны стран АСЕАН усилить давление на КНДР
25.10.2017 ГА ООН вновь отложила запрос по выводу иностранных войск из Молдавии
25.10.2017 Сенатор: ядерная сделка с Ираном не соответствует интересам США
25.10.2017 Братушки джихадистов
24.10.2017 Запад уличили в военном сотрудничестве с террористами