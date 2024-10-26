Россия передала Филиппинам армейские грузовики и стрелковое оружие
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Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с президентом Филиппин Родриго Дутерте.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МАНИЛА, 25 окт - РИА Новости. Россия поставила Филиппинам партию военной продукции, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним, а также армейские грузовики.
Церемония передачи прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", передает корреспондент РИА Новости. На ней присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте.
Накануне правительства двух стран подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Подписи под документом поставили Шойгу и его филиппинский коллега Делфин Лорензана.
В ходе визита на Филиппины министр обороны провел семь двусторонних и многосторонних переговоров с коллегами из стран АСЕАН и "СМОА плюс".
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Виноградов", "Адмирал Пантелеев" и танкера "Борис Бутома" прибыл в Манилу несколько дней назад. В среду Дутерте побывал в сопровождении Шойгу на "Адмирале Пантелееве". Российские корабли пробудут в Маниле до 26 октября.
Всего корабли ТОФ совершат девять неофициальных визитов в порты иностранных государств. Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.
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25.10.2017
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