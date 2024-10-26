В Самарской области открыли памятник прославленной бригаде спецназа
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Открытие барельефа прославленной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной бригаде специального назначения Центрального военного округа.
Источник: ЦВО
В Самарской области состоялось торжественное открытие барельефа прославленной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной бригаде специального назначения Центрального военного округа.
Открытие памятника было приурочено ко Дню подразделений специального назначения, который отмечается в России 24 октября. В нем приняли участие представители командования военного округа, военнослужащие бригады, ветераны спецназа и боевых действий, представители общественных организаций, юнармейцы, кадеты и школьники.
В основу барельефа лег боевой путь воинской части. На нём изображены основные этапы истории со времен Великой Отечественной войны и по сегодняшний день.
Для гостей мероприятия спецназовцы организовали показные выступления по рукопашному бою, налет на условные позиции противника. Также гости смогли ознакомиться со статичной выставкой вооружения и военной техники, посмотреть на построение личного состава и награждение наиболее отличившихся военнослужащих.
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25.10.2017
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