В Самарской области открыли памятник прославленной бригаде спецназа



Открытие барельефа прославленной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной бригаде специального назначения Центрального военного округа.

Источник: ЦВО Открытие барельефа прославленной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной бригаде специального назначения Центрального военного округа.Источник: ЦВО

В Самарской области состоялось торжественное открытие барельефа прославленной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной бригаде специального назначения Центрального военного округа.

Открытие памятника было приурочено ко Дню подразделений специального назначения, который отмечается в России 24 октября. В нем приняли участие представители командования военного округа, военнослужащие бригады, ветераны спецназа и боевых действий, представители общественных организаций, юнармейцы, кадеты и школьники.

В основу барельефа лег боевой путь воинской части. На нём изображены основные этапы истории со времен Великой Отечественной войны и по сегодняшний день.

Для гостей мероприятия спецназовцы организовали показные выступления по рукопашному бою, налет на условные позиции противника. Также гости смогли ознакомиться со статичной выставкой вооружения и военной техники, посмотреть на построение личного состава и награждение наиболее отличившихся военнослужащих.