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Росэлектроника разработала командный мобильный комплекс связи

26.10.2017 ОАО «Росэлектроника» 411 0
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П-230Т
Машина управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" в Воздушно-десантных войсках России. Псковская область, июль 2017 года.
Источник: Министерство обороны России

Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали мобильный комплекс радиосвязи, предназначенный для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения должностным лицам в условиях сложного рельефа местности и радиопомех.


Комплекс, разработанный АО «Омский НИИ приборостроения», выполнен на базе отечественного автомобиля «Тигр» и оснащен системой спутниковой связи со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями. Комплекс обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 км с тремястами абонентами, в непрерывном режиме без необходимости развертывания/свертывания оборудования на время движения или стоянки. Примененное техническое решение исключает обрушение системы при частичной деградации связи. Время автономной работы абонентского терминала комплекса – не менее 5 суток.


Разработчики предусмотрели возможность удаленного управления комплексом из укрытия на расстоянии до 100 метров с использованием вынесенного АРМ оператора по скоростному каналу Ethernet.


Командный комплекс связи обладает высокой помехоустойчивостью и помехозащищенностью, исключает декодирование передаваемых сообщений при радиоперехвате, а также обеспечивает полную автономность от внешних коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Оборудование демонстрирует одинаково высокий уровень надежности в условиях равнинной, пересеченной и горной местности, а также сильных осадков.


Комплекс предназначен для Минобороны и спецпозразделений МВД, ФСБ и Росгвардии.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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