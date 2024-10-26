Росэлектроника разработала командный мобильный комплекс связи
|
|
Машина управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" в Воздушно-десантных войсках России. Псковская область, июль 2017 года.
Источник: Министерство обороны России
Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали мобильный комплекс радиосвязи, предназначенный для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения должностным лицам в условиях сложного рельефа местности и радиопомех.
Комплекс, разработанный АО «Омский НИИ приборостроения», выполнен на базе отечественного автомобиля «Тигр» и оснащен системой спутниковой связи со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями. Комплекс обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 км с тремястами абонентами, в непрерывном режиме без необходимости развертывания/свертывания оборудования на время движения или стоянки. Примененное техническое решение исключает обрушение системы при частичной деградации связи. Время автономной работы абонентского терминала комплекса – не менее 5 суток.
Разработчики предусмотрели возможность удаленного управления комплексом из укрытия на расстоянии до 100 метров с использованием вынесенного АРМ оператора по скоростному каналу Ethernet.
Командный комплекс связи обладает высокой помехоустойчивостью и помехозащищенностью, исключает декодирование передаваемых сообщений при радиоперехвате, а также обеспечивает полную автономность от внешних коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Оборудование демонстрирует одинаково высокий уровень надежности в условиях равнинной, пересеченной и горной местности, а также сильных осадков.
Комплекс предназначен для Минобороны и спецпозразделений МВД, ФСБ и Росгвардии.
|
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.10.2016 Тульские новинки на параде и на передовой
17.10.2017 Росэлектроника представит на «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017» линейку радиостанций и компьютеры «Эльбрус»
22.08.2017 Российские конструкторы разработали машину связи нового поколения "Тигр-УС"
06.05.2016 «Росэлектроника» представит новейшую микрофонную технику
26.08.2015 Что привлекает королей
16.04.2013 Ростех принял участие в крупнейшей оборонной выставке Латинской Америки
08.04.2013 На LAAD-2013 будет представлена информация о более чем 300 продуктах предприятий Ростеха и других российских компаний
06.07.2010 Машиностроение смотрит "Волком"