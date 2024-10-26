Завод каркасов кабин полностью готов к монтажу оборудования



Магистральный тягач КАМАЗ-54901 на выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017».

Источник: http://nabchelny.ru/ Магистральный тягач КАМАЗ-54901 на выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017».Источник: http://nabchelny.ru/

Сегодня на территории нового завода по производству каркасов кабин состоялась торжественная церемония передачи символичных ключей, в ходе которой «КАМАЗ» передал компании Daimler построенный цех окраски и сварки для его дальнейшего оснащения.

Торжественное мероприятие собрало на территории завода около 240 гостей, включая топ-менеджеров «КАМАЗа» и иностранных партнёров – представителей компаний Daimler, Kuka, Comau, Zeiss, Dürr. Символичные ключи исполнительному директору СП «Даймлер КАМАЗ Рус» Юргену Ольбердингу вручил первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор Юрий Герасимов. «Не побоюсь назвать этот момент историческим – мы с вами становимся свидетелями важного шага на пути к запуску в Набережных Челнах нового современного завода. Ещё в 2014 году в рамках нашего сотрудничества с Daimler мы приняли судьбоносное решение и уже тогда знали, что в автограде появится новейший завод по производству каркасов кабин для нового поколения автомобилей, – отметил Юрий Герасимов. – Могу уверенно сказать, что такого строительства, в таком объёме и под такие масштабные цели компания давно не осуществляла. И сегодня «КАМАЗ» полностью готов передать работу в надёжные руки партнёра».

Напомним, «КАМАЗ» и его стратегический партнёр Daimler начали совместное строительство завода каркасов кабин общей площадью 68 тыс. кв. м в марте прошлого года. При этом проект предусматривает разделение ролей: «КАМАЗ» полностью отвечает за строительство здания на своей территории, а предприятие «ДК РУС» совместно с Daimler AG – за организацию производства. На данный момент российский автогигант свои обязательства выполнил: проведены общестроительные работы, подведены инженерные сети, здание обеспечено электричеством и отоплением, также готовы подъезды к заводу кабин и место для строительного городка монтёров оборудования. В строительство завода «КАМАЗ» вложил порядка трёх миллиардов рублей.

Теперь на очереди – монтаж оборудования в цехах окраски и сварки, начало которого запланировано на 1 ноября. Пуско-наладочные работы будут проводиться в марте следующего года, в августе планируется тестовый запуск, а уже в январе 2019 года состоится старт серийного производства. Производственная мощность завода составит 55 тыс. единиц в год. Новые каркасы кабин будут поставляться как на главный сборочный конвейер «КАМАЗа», так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.