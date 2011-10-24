Рязанское предприятие КРЭТ примет участие в выставке «MASHEX-2017» в Москве



Логотип Государственного Рязанского приборного завода - ГРПЗ.

Источник: http://алтаймедсервис.рф/ Логотип Государственного Рязанского приборного завода - ГРПЗ.Источник: http://алтаймедсервис.рф/

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ входит в КРЭТ, в составе ГК Ростех) представит сварочное оборудование «ФОРСАЖ» на 20-й международной выставке оборудования для обработки листового металла, труб и производства металлоизделий «MASHEX-2017», которая пройдет в Москве 24 – 26 октября. Участие в выставке отвечает стратегии КРЭТ и ГК Ростех, направленной на увеличение доли гражданской продукции.

ГРПЗ будет экспонировать несколько моделей однофазных и трехфазных сварочных аппаратов торговой марки «ФОРСАЖ» на коллективном стенде Московского межотраслевого альянса главных сварщиков. Для представителей промышленных предприятий специалисты завода проведут презентацию промышленного сварочного оборудования.

Будет представлен самый мощный инвертор российского производства для промышленной полуавтоматической сварки и ручной электродуговой сварки «ФОРСАЖ-502». Аппарат максимально адаптирован для использования в жестких климатических условиях на объектах с повышенными требованиями к безопасности проведения сварочных работ. Он обеспечивает работоспособность с сохранением стабильных сварочных свойств в расширенном диапазоне рабочих температур от − 400С до + 400С. Инвертор разрешен к применению на объектах ПАО «Газпром». Используется совместно с подающим механизмом с цифровым управлением «ФОРСАЖ-МПЦ02».

Для сварки алюминиевых сплавов, цветных и черных металлов предназначен универсальный трехфазный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки переменным и постоянным током

«ФОРСАЖ-315AC/DC». Инвертор используется на крупных промышленных предприятиях, в авиа- и судостроении, в пищевой индустрии и других производствах.

Широко применяется на производстве и в автомастерских универсальный малогабаритный однофазный сварочный аппарат со встроенным механизмом подачи проволоки «ФОРСАЖ-200ПА».

Непритязателен к условиям окружающей среды, качеству газа и перепадам напряжения питающей сети однофазный промышленный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки постоянным и переменным током «ФОРСАЖ-200АС/DC». Аппарат работает с широким спектром материалов: алюминий и алюминиевые сплавы, детали из стали и медных сплавов. Имеет функцию записи настроек в память.

Для частных потребителей предназначены наиболее популярные модели, которые используются в домашних условиях. Это самые компактные и неприхотливые аппараты в линейке сварочного оборудования ГРПЗ – однофазные инверторы «ФОРСАЖ-161» для ручной дуговой сварки штучными электродами. Аппараты сохраняют работоспособность при снижении напряжения питающей сети, что очень важно при проведении сварочных работ в сельской местности, гараже, на даче, на строительной площадке.

Государственный Рязанский приборный завод занимает лидирующие позиции в России в сфере разработки и производства инверторного сварочного оборудования. Предприятие имеет 20-летний опыт успешной работы по созданию аппаратов торговой марки «ФОРСАЖ», которые используются во многих отраслях промышленности.