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"Старики" вернутся в строй

24.10.2017 Warspot 271 0
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ВВС США
ВВС США.
Источник: military.com

Минобороны США нашло возможность разрешить "тихий кризис" в рядах ВВС. Вчера, 22 октября, портал businessinsider.com сообщил о том, что американский президент Дональд Трамп подписал поправки к исполнительному приказу, которые позволят вернуться на службу приблизительно тысяче пилотов.

В августе прошлого года служба персонала ВВС США официально признала дефицит профессиональных пилотов. При этом наибольший кадровый дефицит наблюдается в истребительной авиации. Если в целом ВВС США должны насчитывать 20 300 лётчиков, включая 3500 пилотов истребителей, то на сегодняшний день нехватка оценивается в 1500 человек, из которых 1000 – пилоты истребительной авиации.

По словам пресс-секретаря ВВС США Деборы Ли Джеймс, на пилотов военной авиации существует высокий спрос среди частных компаний. Коммерческие авиаперевозчики предлагают лётчикам более выгодные и комфортные условия работы. Проблема стала настолько масштабной, что в военном ведомстве для нее ввели термин "тихий кризис".

Служба персонала ВВС США ввела дополнительные программы удержания и мотивации пилотов, но, чтобы оперативно "залатать дыры", потребовались действия на уровне президента. Специальное распоряжение Дональда Трампа позволяет министру обороны Джеймсу Мэттису вновь призывать офицеров, вышедших на пенсию.

После терактов 11 сентября 2001 года исполнительный приказ №13223 позволил президенту США откладывать выход военных на пенсию, а также вновь призывать офицеров, уже вышедших на заслуженный отдых. В базовом виде приказ позволял вернуть на действующую службу до 25 офицеров, новые поправки распространили его действие на значительное большее количество военнослужащих.
23.10.2017
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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд

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