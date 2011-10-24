Индия запросила боевых "Хищников"



Беспилотник Predator C.

Источник: indiatimes.com Беспилотник Predator C.Источник: indiatimes.com

Индийская армия может вооружиться новейшими американскими ударными дронами. Вчера, 22 октября, портал indiatimes.com сообщил о том, что в администрации президента США рассматривают запрос Минобороны Индии на поставку беспилотников General Atomic Predator C Avenger.

Дрон Predator C Avenger является третьим поколением разведывательно-ударных беспилотников Predator (англ. – хищник). Predator A (MQ-1) стал первым ударным дроном большой продолжительности полёта и был принят на вооружение американской армии в 1994 году. Разработанный в 2001 году Predator B (MQ-9) имеет б?льшую полезную нагрузку, скорость и максимальный потолок полёта по сравнению со своим предшественником.

Следующая модель (Predator C) имеет ещё б?льшие размеры, время полёта и полезную нагрузку, а также изменённую форму крыла. Кроме того, новый дрон оснащён реактивным двигателем. Минобороны США планирует использовать беспилотники Predator C в боевых вылетах вместе со стелс-авиацией.

В июне текущего года Госдепартамент США одобрил продажу Индии беспилотников Guardian (разведывательная модификация MQ-9 Reaper для ВМС). По неофициальной информации, индийский флот получит 22 дрона, оснащённых разведывательным оборудованием, но лишённых возможности нести вооружение. Общая стоимость сделки оценивается в $2–3 млрд. Новый запрос предполагает получение от 80 до 100 ударных дронов Predator третьего поколения (Predator C). Суммарная стоимость беспилотников, оборудования и их технического обслуживания может составить около $8 млрд.