Hershel "Woody" Williams: новый гигант американского флота



USNS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) в порту Сан-Диего.

Источник: navaltoday.com USNS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) в порту Сан-Диего.Источник: navaltoday.com

Военно-морские силы США вскоре пополнятся новым кораблём-гигантом. Сегодня, 23 октября, портал navaltoday.com сообщил о том, что компания General Dynamics NASSCO и командование ВМС провели церемонию крещения корабля-экспедиционной морской базы USNS Hershel "Woody" Williams (ESB 4).

Церемония проходила в порту Сан-Диего (штат Калифорния). Корабль назван в честь Хершеля Вудроу "Вуди" Уильямса – морского пехотинца, получившего Медаль Почета (высшую военную награду США) за участие в битве за остров Иводзима. В ходе церемонии ветеран символически разбил бутылку шампанского о борт корабля.

Хершель Вудроу "Вуди" Уильямс на фоне корабля-тёзки. Источник: wvalways.com

USNS Hershel "Woody" Williams является вторым кораблём-экспедиционной базой в составе ВМС США. Первая – USS Lewis B. Puller (ESB-3) – была выведена из состава вспомогательного флота и включена в состав ВМС США в августе текущего года. Кроме того, компания General Dynamics NASSCO строит третий корабль-гигант и заключила контракт с Минобороны США на строительство ещё одного корабля этого класса. При этом военное ведомство планирует заказать ещё несколько кораблей-экспедиционных морских баз.

Изначально экспедиционные морские базы планировалось использовать в качестве вспомогательного флота. Позже, чтобы расширить возможности применения этих кораблей, командование приняло решение ввести их в состав боевого флота. "Военные миссии, такие как противоминная деятельность и проведение специальных операций, должны проводиться военным кораблём в соответствии с законодательством о вооруженных конфликтах", – рассказал Сет Кларк, пресс-секретарь ВМС США.

USS Lewis B. Puller и USNS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) – крупнейшие неатомные корабли в составе американского военного флота. Полное водоизмещение каждой экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, по этому параметру они проигрывают лишь атомным авианосцам типов Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина Hershel "Woody" Williams достигает 233 м, максимальная ширина – 50 м. Корабль оснащен лётной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжёлых вертолёта CH-53, и способен взять на борт четыре противоминных беспилотных катера Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолётный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих.