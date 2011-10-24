Hershel "Woody" Williams: новый гигант американского флота
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USNS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) в порту Сан-Диего.
Источник: navaltoday.com
Военно-морские силы США вскоре пополнятся новым кораблём-гигантом. Сегодня, 23 октября, портал navaltoday.com сообщил о том, что компания General Dynamics NASSCO и командование ВМС провели церемонию крещения корабля-экспедиционной морской базы USNS Hershel "Woody" Williams (ESB 4).
Церемония проходила в порту Сан-Диего (штат Калифорния). Корабль назван в честь Хершеля Вудроу "Вуди" Уильямса – морского пехотинца, получившего Медаль Почета (высшую военную награду США) за участие в битве за остров Иводзима. В ходе церемонии ветеран символически разбил бутылку шампанского о борт корабля.
|Хершель Вудроу "Вуди" Уильямс на фоне корабля-тёзки.
|Источник: wvalways.com
USNS Hershel "Woody" Williams является вторым кораблём-экспедиционной базой в составе ВМС США. Первая – USS Lewis B. Puller (ESB-3) – была выведена из состава вспомогательного флота и включена в состав ВМС США в августе текущего года. Кроме того, компания General Dynamics NASSCO строит третий корабль-гигант и заключила контракт с Минобороны США на строительство ещё одного корабля этого класса. При этом военное ведомство планирует заказать ещё несколько кораблей-экспедиционных морских баз.
Изначально экспедиционные морские базы планировалось использовать в качестве вспомогательного флота. Позже, чтобы расширить возможности применения этих кораблей, командование приняло решение ввести их в состав боевого флота. "Военные миссии, такие как противоминная деятельность и проведение специальных операций, должны проводиться военным кораблём в соответствии с законодательством о вооруженных конфликтах", – рассказал Сет Кларк, пресс-секретарь ВМС США.
USS Lewis B. Puller и USNS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) – крупнейшие неатомные корабли в составе американского военного флота. Полное водоизмещение каждой экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, по этому параметру они проигрывают лишь атомным авианосцам типов Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина Hershel "Woody" Williams достигает 233 м, максимальная ширина – 50 м. Корабль оснащен лётной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжёлых вертолёта CH-53, и способен взять на борт четыре противоминных беспилотных катера Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолётный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих.
|Экспедиционная морская база Lewis B. Puller, позже ставшая военным кораблём.
|Источник: nassco.com
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23.10.2017
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