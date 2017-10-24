Минобороны получит убийцу квадрокоптеров
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Дрон Supercam.
Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Дрон-охотник будет расстреливать в воздухе БПЛА противника
Российские военные получат истребитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это небольшой летающий дрон, оснащенный стрелковым комплексом и специальными боеприпасами. Новинка находит в воздухе и уничтожает различные БПЛА, в том числе и миниатюрные. Также дрон-охотник может обстреливать цели на земле — к примеру, личный состав, укрытия или автомобили противника.
По словам экспертов, изделие открывает для военных новые возможности в борьбе с БПЛА. Также сводится к минимуму риск поражения огнем своих сил и средств.
Как рассказали "Известиям" в Минобороны России, дрон-охотник уже проходит испытания. По их итогам будет вынесено решение о принятии изделия на вооружение. Главная его задача — поиск и уничтожение БПЛА противника, в первую очередь квадрокоптеров. Впервые новинка была представлена в конце лета нынешнего года. Дрон-охотник был выставлен в закрытой части экспозиции выставки-форума "Армия-2017".
Про новинку известно мало. Это небольшой летательный аппарат. В отличие от большинства БПЛА он запускается в воздух не с помощью катапульты, а стартует вертикально. Габариты дрона-охотника позволяют переносить его расчету из нескольких человек, а также перевозить на автомобиле. Благодаря этому новинку можно будет оперативно развернуть и прикрыть свои войска от вражеских беспилотников.
Главный "калибр" дрона-охотника — это стрелковый комплекс со специальными боеприпасами. Они подрываются рядом с целью и поражают беспилотники противника осколками. При необходимости новинка может открыть огонь и по наземным объектам — живой силе и технике. Цели охотник обнаруживает с помощью оптико-электронной системы. Она работает днем и ночью в любую погоду.
Патрулировать и уничтожать цели истребитель дронов может как в автоматическом, так и в ручном режиме. В первом случае беспилотнику задается район или маршрут, где он ведет поиск. Обнаружив цели, он запрашивает у "земли" разрешение открыть огонь. В ручном режиме оператор самостоятельно управляет охотником и ищет цели.
Как рассказал "Известиям" эксперт в области беспилотной летательной техники, редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов, несколько лет назад в интернете было размещено фейковое видео. Оно иллюстрировало применение беспилотного мультикоптера, оснащенного стрелковым оружием. На тот момент реально функционирующих аппаратов подобного типа в мире не было. Однако идея оказалась весьма "заразительной". Это стимулировало разработчиков на поиск возможностей воплощения ее в жизнь.
— Подобный способ борьбы с беспилотниками имеет ряд преимуществ, — отметил эксперт. — Такие охотники могут поражать цели на больших расстояниях от атакуемого аппарата. Но, с другой стороны, у таких систем имеются очевидные проблемы — ограничения по массе и габаритам нагрузок, сложности с прицеливанием, отдача при выстреле и т.д. Успешное решение этих технических задач способно открыть новые возможности для военных при минимизации риска поражения собственных сил и средств.
В настоящее время легкие беспилотники с оружием есть только у Армии обороны Израиля. БПЛА TIKAD — это небольшой мультикоптер с восемью пропеллерами. На него можно установить различное стрелковое вооружение, от штурмовой винтовки до 40-миллиметрового гранатомета. При этом на изделии установлена специальная платформа, которая гасит отдачу. Задача TIKAD — поиск и уничтожение целей в городской застройке.
Алексей Рамм, Дмитрий Литовкин
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23.10.2017
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beka1
1210
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№1
24.10.2017 02:30
Неужто малоколиберный боеприпас с программируемых временем подрыва смастрячили!
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просто экспл
3820
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№2
24.10.2017 06:16
Цитата, q
Новинка находит в воздухе и уничтожает различные БПЛА, в том числе и миниатюрные. Также дрон-охотник может обстреливать цели на земле — к примеру, личный состав, укрытия или автомобили противника.чего то вспомнил как зарождалась авиация .
тот же самые виток спирали , только уже без человека .
по ходу скоро появятся специальные УР ВВ для работы по БПЛА , только с меньшими размерами , меньшей БЧ и дальностью.
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sivuch1239
393
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№3
24.10.2017 10:29
Цитата, beka1 сообщ. №1А может ,проще дробью ? Интересно ,как отдачу будут гасить и устойчивость в воздухе сохранять ?
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Hazzard
7083
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№4
24.10.2017 10:55
Цитата, sivuch1239 сообщ. №3
А может ,проще дробью ? Интересно ,как отдачу будут гасить и устойчивость в воздухе сохранять ?
Сами дали ответ на вопрос. Именно потому не дробью, что отдача и устойчивость в воздухе. Тут надо очень сильно считать, что проще - какими-то реактивными снарядами стрелять или же сложную систему гашения отдачи городить.
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