Минобороны получит убийцу квадрокоптеров



Дрон Supercam.

Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Дрон Supercam.Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дрон-охотник будет расстреливать в воздухе БПЛА противника

Российские военные получат истребитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это небольшой летающий дрон, оснащенный стрелковым комплексом и специальными боеприпасами. Новинка находит в воздухе и уничтожает различные БПЛА, в том числе и миниатюрные. Также дрон-охотник может обстреливать цели на земле — к примеру, личный состав, укрытия или автомобили противника.

По словам экспертов, изделие открывает для военных новые возможности в борьбе с БПЛА. Также сводится к минимуму риск поражения огнем своих сил и средств.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны России, дрон-охотник уже проходит испытания. По их итогам будет вынесено решение о принятии изделия на вооружение. Главная его задача — поиск и уничтожение БПЛА противника, в первую очередь квадрокоптеров. Впервые новинка была представлена в конце лета нынешнего года. Дрон-охотник был выставлен в закрытой части экспозиции выставки-форума "Армия-2017".

Про новинку известно мало. Это небольшой летательный аппарат. В отличие от большинства БПЛА он запускается в воздух не с помощью катапульты, а стартует вертикально. Габариты дрона-охотника позволяют переносить его расчету из нескольких человек, а также перевозить на автомобиле. Благодаря этому новинку можно будет оперативно развернуть и прикрыть свои войска от вражеских беспилотников.

Главный "калибр" дрона-охотника — это стрелковый комплекс со специальными боеприпасами. Они подрываются рядом с целью и поражают беспилотники противника осколками. При необходимости новинка может открыть огонь и по наземным объектам — живой силе и технике. Цели охотник обнаруживает с помощью оптико-электронной системы. Она работает днем и ночью в любую погоду.

Патрулировать и уничтожать цели истребитель дронов может как в автоматическом, так и в ручном режиме. В первом случае беспилотнику задается район или маршрут, где он ведет поиск. Обнаружив цели, он запрашивает у "земли" разрешение открыть огонь. В ручном режиме оператор самостоятельно управляет охотником и ищет цели.

Как рассказал "Известиям" эксперт в области беспилотной летательной техники, редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов, несколько лет назад в интернете было размещено фейковое видео. Оно иллюстрировало применение беспилотного мультикоптера, оснащенного стрелковым оружием. На тот момент реально функционирующих аппаратов подобного типа в мире не было. Однако идея оказалась весьма "заразительной". Это стимулировало разработчиков на поиск возможностей воплощения ее в жизнь.

— Подобный способ борьбы с беспилотниками имеет ряд преимуществ, — отметил эксперт. — Такие охотники могут поражать цели на больших расстояниях от атакуемого аппарата. Но, с другой стороны, у таких систем имеются очевидные проблемы — ограничения по массе и габаритам нагрузок, сложности с прицеливанием, отдача при выстреле и т.д. Успешное решение этих технических задач способно открыть новые возможности для военных при минимизации риска поражения собственных сил и средств.

В настоящее время легкие беспилотники с оружием есть только у Армии обороны Израиля. БПЛА TIKAD — это небольшой мультикоптер с восемью пропеллерами. На него можно установить различное стрелковое вооружение, от штурмовой винтовки до 40-миллиметрового гранатомета. При этом на изделии установлена специальная платформа, которая гасит отдачу. Задача TIKAD — поиск и уничтожение целей в городской застройке.

Алексей Рамм, Дмитрий Литовкин