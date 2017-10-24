Морских и воздушных убийц объединили

просто экспл 3820

№8 24.10.2017 16:33 Данилович сообщ. №4 Цитата, У пендосов все ракеты дозвуковые и ПКР "Гарпуны" легкие..., тем не менее местные эксперты в моделировании морских боев не оставляют ВМФ России никаких шансов.

Топят "Орланы" и "Атланты" на раз... топят не на раз , там много гарпунов надо , проблема в том что если гарпуны попадут в надстройки где РЛС , то потом Орланы и Атланты добьют обычными УАБами .

Данилович сообщ. №4 Цитата, а так да, слабенькая ракетка..., всего-то 145 кг пластида, если на полетной палубе взорвется обслуга даже не заметит. ПКР не взорвется над полетной палубой , она бабахнет намного ниже и стоит признать что это не помешает АВ выполнять свои задачи .

более того даже 500 кг пластида , не то что 145 , на полетной палубе ничего особо страшного АВ не сделает , ибо у них там готовятся к таким случаям и емнип дыры в 20м радиусом (или диаметром , уже не помню) там ликвидируют специальные команды в течении от 20 минут до часа (емнип час максимальный норматив) .

и попадание в надстройку там не особо много вреда причинит , ибо РЛС не главное его оружие .

хотя конечно радости от ПКР и для АВ мало .

наши рассчитывали что бы вывести из строя АВ (не потопить) нужно попадание 10 тяжелых ПКР типа Гранита .

но и Гарпун тоже не панацея , с его дозвуковой скоростью он не самая сложная мишень для ПВО , и даже не самая сложная цель для РЭБ (это может и Х-35 касаться) , помнится что во время махача иранских кораблей с матрасным соединением ни один иранский Гарпун до цели не долетел , чисто помехами убрали , а вот матрасные Гарпуны по иранцам били точно и все до единого .

но главное в этой истории для меня лично не это , а то что матрасы даже в те времена не испытывали проблем с обнаружением Гарпунов (хотя конечно ДРЛО тут сильно в помощь) , так что не думаю что и наши с этим не справятся .



Торнадо , хороший ролик , мне понравился , мне только интересно , а с какой дальности Сушки пускают ПКР которые летят с дальности в пару сот км что попадают под обстрел ЗРК который имеет максимальную дальность 70-90 км (и это при том что НИКОГДА УР не применяется на максимальной дальсти ибо пока ракета летит самолет тоже пролетит не мало км и обычно УР ВВ применяют на 40-60 процентов от максимальной дальности , ибо что бы цель не убегла) .

ЗЫ , почитал только что , скорость УР Барака 8 меньше чем у сушки на форсаже , сушка от барака тупо улететь успеет . топят не на раз , там много гарпунов надо , проблема в том что если гарпуны попадут в надстройки где РЛС , то потом Орланы и Атланты добьют обычными УАБами .ПКР не взорвется над полетной палубой , она бабахнет намного ниже и стоит признать что это не помешает АВ выполнять свои задачи .более того даже 500 кг пластида , не то что 145 , наничего особо страшного АВ не сделает , ибо у них там готовятся к таким случаям и емнип дыры в 20м радиусом (или диаметром , уже не помню) там ликвидируют специальные команды в течении от 20 минут до часа (емнип час максимальный норматив) .и попадание в надстройку там не особо много вреда причинит , ибо РЛС не главное его оружие .хотя конечно радости от ПКР и для АВ мало .наши рассчитывали что бы вывести из строя АВ (не потопить) нужно попадание 10 тяжелых ПКР типа Гранита .но и Гарпун тоже не панацея , с его дозвуковой скоростью он не самая сложная мишень для ПВО , и даже не самая сложная цель для РЭБ (это может и Х-35 касаться) , помнится что во время махача иранских кораблей с матрасным соединением ни один иранский Гарпун до цели не долетел , чисто помехами убрали , а вот матрасные Гарпуны по иранцам били точно и все до единого .но главное в этой истории для меня лично не это , а то что матрасы даже в те времена не испытывали проблем с обнаружением Гарпунов (хотя конечно ДРЛО тут сильно в помощь) , так что не думаю что и наши с этим не справятся .Торнадо , хороший ролик , мне понравился , мне только интересно , а с какой дальности Сушки пускают ПКР которые летят с дальности в пару сот км что попадают под обстрел ЗРК который имеет максимальную дальность 70-90 км (и это при том что НИКОГДА УР не применяется на максимальной дальсти ибо пока ракета летит самолет тоже пролетит не мало км и обычно УР ВВ применяют на 40-60 процентов от максимальной дальности , ибо что бы цель не убегла) .ЗЫ , почитал только что , скорость УР Барака 8 меньше чем у сушки на форсаже , сушка от барака тупо улететь успеет .