Морских и воздушных убийц объединили
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Противокорабельные ракеты Х-35 на стенде корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Источник: Алексей Даничев / РИА Новости
Арсенал новейших истребителей Су-35 пополнился уникальными ракетами Х-35
Истребители воздушно-космических сил Су-35С смогут уничтожать любые морские цели — от небольшого катера до авианосца, а также укрепления и даже бронированную военную технику. Эту возможность им дала новая высокоточная крылатая ракета Х-35У. После боевых испытаний "убийца авианосцев" официально вошла в состав вооружения Су-35. По мнению экспертов, благодаря новинке уникальные истребители, получившие у специалистов прозвище "воздушные убийцы", станут по-настоящему многофункциональными авиационными комплексами, способными решать широкий круг задач.
Х-35У создана в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Это первая полностью унифицированная ракета, применение которой возможно как с надводных и подводных кораблей, береговых ракетных комплексов, так и авиационных носителей.
Как рассказали "Известиям" в военном ведомстве, решение о включении Х-35У в штатное вооружение истребителя Су-35 было принято в начале сентября. Оно стало итогом боевых испытаний ракеты в Сирии, которые прошли летом этого года. В ходе работ были внесены изменения в программное обеспечение и элементы конструкции ракет и новейших истребителей. Это позволило полностью совместить Х-35 и Су-35.
Ранее председатель военно-научного комитета Вооруженных сил — замначальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев рассказал, что в ходе апробации самолета Су-35С в Сирии самолет выполнял задачи по прикрытию ударных групп авиации патрульным сопровождением и постановкой заслонов в воздухе в районе выполнения боевой задачи. Машина применяла корректируемые авиабомбы и управляемые ракеты "воздух–поверхность"
Ракета Х-35У имеет массу 550 кг. Из них 145 кг приходится на боевую часть. Скорость полета — 300 м/с. Дальность применения — 260 км. В настоящее время носителями Х-35У стали несколько серий надводных кораблей класса ракетный катер/корвет, самолеты Су-24, Су-30, МиГ-29К/КУБР, Су-35С, Т-50 и противолодочные Ту-142, а также вертолеты Ка-27, Ка-28 и Ка-52К. Ракета применяется в составе берегового ракетного комплекса "Бал".
— Создание унифицированных видов вооружения позволяет оптимизировать расходы, сделав одну ракету для разных типов носителей, — рассказал "Известиям" главный конструктор ракетного комплекса Николай Васильев. — Ракета уже применяется на палубных истребителях МиГ-29К/КУБР, ударных вертолетах Ка-52. В начале этого года прошла испытания в составе бортового вооружения перспективного истребителя 5-го поколения Т-50.
Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал "Известиям", что истребитель Су-35С считается самой продвинутой боевой машиной российских воздушно-космических сил. Фактически это переходная модель истребителя перед появлением в войсках новейшего Т-50. С более продвинутой машиной 35-й роднит "цифровая" кабина, новый двигатель АЛ-41Ф-1С с увеличенной до 14,5 т тягой, цифровой системой управления и увеличенным ресурсом. Это дает машине не только большую скорость и маневренность, но и возможность брать больше вооружения. За раз Су-35С поднимает в воздух до 8 т боевой нагрузки.
— С появлением в составе вооружения унифицированной крылатой ракеты Су-35С сможет с одинаковой эффективностью поражать практически весь спектр целей, начиная от кораблей и заканчивая укреплениями и бронетехникой противника, — рассказал Вадим Козюлин. — Главное достоинство ракеты Х-35У в пассивной головке самонаведения. В отличие от обычных активных она не сканирует пространство, а ловит излучение атакуемого объекта. Это позволяет ракете, не обнаруживая себя, миновать систему ПВО и точно поразить заданную цель.
В настоящее время на вооружении российских воздушно-космических сил находится более 60 истребителей Су-35. В начале января 2016 года на авиабазу Хмеймим было переброшено четыре новейших истребителя. "Тридцать пятые" оснащены двигателями с изменяемым вектором тяги, сверхмощными радиолокаторами "Ирбис" и уникальными оптико-электронными станциями ОЛС-35. Машины могут не только бороться с воздушными целями, включая истребители пятого поколения F-35 и F-22, но и поражать наземные цели в любых погодных условиях днем и ночью.
Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм
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23.10.2017
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SteSus
1696
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№1
24.10.2017 13:16
Цитата, q
Истребители воздушно-космических сил Су-35С смогут уничтожать любые морские цели — от небольшого катера до авианосца, а также укрепления и даже бронированную военную технику. Эту возможность им дала новая высокоточная крылатая ракета Х-35У.Дозвуковая легкая ПКР уничтожит авиносец? Да ну ладно сказки то рассказывать! Их нужно сотни одновременно выпустить, чтобы это произошло!
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VK
461
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№2
24.10.2017 13:54
врешь! Я в кино видел!
https://www.youtube.com/watch?v=pTrd8kMPPVQ
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Андрей_К
3213
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№3
24.10.2017 13:58
Их нужно сотни одновременно выпустить, чтобы это произошло!Повредить посадочный трос и все - летите самолеты на ближайший аэродром (как произошло с Кузнецовым).
И сотни ракет не надо.
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Данилович
289
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№4
24.10.2017 14:23
Дозвуковая легкая ПКР уничтожит авиносец? Да ну ладно сказки то рассказывать! Их нужно сотни одновременно выпустить, чтобы это произошло!
У пендосов все ракеты дозвуковые и ПКР "Гарпуны" легкие..., тем не менее местные эксперты в моделировании морских боев не оставляют ВМФ России никаких шансов.
Топят "Орланы" и "Атланты" на раз...
Так что дело видать не в ракете а в лейбле на неё наклеенном..., вот если бы новый "Гарпун" с подобными характеристиками внедрили, тут бы уже несколько икспердов ссали бы кипятком от радости..., а так да, слабенькая ракетка..., всего-то 145 кг пластида, если на полетной палубе взорвется обслуга даже не заметит.
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sivuch1239
393
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№7
24.10.2017 16:06
А почему Су-30 после пуска продолжают лететь вперед ,а Х-31 даже не пытаются маневрировать ?
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просто экспл
3820
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№8
24.10.2017 16:33
Цитата, Данилович сообщ. №4
У пендосов все ракеты дозвуковые и ПКР "Гарпуны" легкие..., тем не менее местные эксперты в моделировании морских боев не оставляют ВМФ России никаких шансов.топят не на раз , там много гарпунов надо , проблема в том что если гарпуны попадут в надстройки где РЛС , то потом Орланы и Атланты добьют обычными УАБами .
Цитата, Данилович сообщ. №4
а так да, слабенькая ракетка..., всего-то 145 кг пластида, если на полетной палубе взорвется обслуга даже не заметит.ПКР не взорвется над полетной палубой , она бабахнет намного ниже и стоит признать что это не помешает АВ выполнять свои задачи .
более того даже 500 кг пластида , не то что 145 , на полетной палубе ничего особо страшного АВ не сделает , ибо у них там готовятся к таким случаям и емнип дыры в 20м радиусом (или диаметром , уже не помню) там ликвидируют специальные команды в течении от 20 минут до часа (емнип час максимальный норматив) .
и попадание в надстройку там не особо много вреда причинит , ибо РЛС не главное его оружие .
хотя конечно радости от ПКР и для АВ мало .
наши рассчитывали что бы вывести из строя АВ (не потопить) нужно попадание 10 тяжелых ПКР типа Гранита .
но и Гарпун тоже не панацея , с его дозвуковой скоростью он не самая сложная мишень для ПВО , и даже не самая сложная цель для РЭБ (это может и Х-35 касаться) , помнится что во время махача иранских кораблей с матрасным соединением ни один иранский Гарпун до цели не долетел , чисто помехами убрали , а вот матрасные Гарпуны по иранцам били точно и все до единого .
но главное в этой истории для меня лично не это , а то что матрасы даже в те времена не испытывали проблем с обнаружением Гарпунов (хотя конечно ДРЛО тут сильно в помощь) , так что не думаю что и наши с этим не справятся .
Торнадо , хороший ролик , мне понравился , мне только интересно , а с какой дальности Сушки пускают ПКР которые летят с дальности в пару сот км что попадают под обстрел ЗРК который имеет максимальную дальность 70-90 км (и это при том что НИКОГДА УР не применяется на максимальной дальсти ибо пока ракета летит самолет тоже пролетит не мало км и обычно УР ВВ применяют на 40-60 процентов от максимальной дальности , ибо что бы цель не убегла) .
ЗЫ , почитал только что , скорость УР Барака 8 меньше чем у сушки на форсаже , сушка от барака тупо улететь успеет .
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Александр 495
1
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№9
24.10.2017 17:17
был момент, когда авианосец полностью вышел из строя из-за пожара, который начался после самопроизвольного пуска неуправляемой ракеты «Зуни». Почитайте в интернете - авианосец "Форрестол" ...
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Данилович
289
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№10
24.10.2017 17:47
проблема в том что если гарпуны попадут в надстройки где РЛС , то потом Орланы и Атланты добьют обычными УАБами .
Вы хоть знаете сколько РЛС у Орлана? Похоже что нет...
В какую Вы собрались попадать дозвуковой шкарабаткой???
ПКР не взорвется над полетной палубой , она бабахнет намного ниже и стоит признать что это не помешает АВ выполнять свои задачи .Во блин клоуны..., я не о команде, которая за двадцать минут скотчем дыру в 20 метров заклеивает..., я о тех лохах которые в эту пургу верят.
Помню один лёдчик по фамилии Маккейн, стрельнул на полетной палубе неуправляемой ракетой, т.е. НУРСом (Х-35 и в подметки не годится), видимо хотел проверить, уложатся в норматив заклейщики скотчем больших дырок или нет.
На сколько мне не изменяет память не уложились.
134 заклейщика дырок скотчем, улетело на небо в языках пламени, 21 самолет приказал долго жить, еще 42 получили повреждения несовместимые с боевым применением и сама атомная баржа "Форрестол" отправилась на год в ремонт.
наши рассчитывали
Ваши - это кто? Британские ученые или пендосы???
Вы знаете случай когда в авианосец попадал хотя бы один "Гранит"???
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