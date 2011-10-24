Турция вооружается одноразовыми дронами-камикадзе
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Запуск беспилотник ALPAGU.
Источник: www.dailysabah.com
Турция наладила серийное производство беспилотников-камикадзе. Об этом сообщил заместитель министра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, они уже начали поступать на вооружение.
Беспилотные летательные аппараты такого типа очень легкие и простые и дешевы в производстве. Они одноразовые, рассчитанные только на доставку боеголовки до противника и подрыва ее.
Турция вооружается одноразовыми дронами-камикадзе
В производство запущены три модели дронов, включающие в себя тактический ударный беспилотный летательный аппарат ALPAGU и два ударных мультироторных дрона KARGU и TOGAN.
ALPAGU весит 3,7 кг, может эксплуатироваться одним солдатом и наносить удары в радиусе пяти километров, выполняя точечные атаки по движущимся объектам как днем и ночью. КARGU очень похож на него, но выполнен в формате вертолета.
TOGAN чуть больше, он весит 7,5 килограммов, и может использоваться для миссий разведки и наблюдения. Дрон способен автоматически определять и классифицировать движущиеся или стационарные угрозы и выполнять летные задачи без оператора, в автономном режиме.
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23.10.2017
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