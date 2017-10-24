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ФРГ поставит Израилю три подлодки

24.10.2017 Военное обозрение 386 1
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ДЭПЛ типа «Дольфин»
ДЭПЛ типа «Дольфин» ВМС Израиля.
Источник: http://fotki.yandex.ru/

Правительство Германии принципиально одобрило поставку Израилю трех подводных лодок, построенных на верфях компании ThyssenKrupp Marine Systems в Киле. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил на брифинге для журналистов официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Как ожидается, межправительственный меморандум о взаимопонимании по данному вопросу будет подписан до конца дня 23 октября.

Сделка заключается при финансовой поддержке Берлина, который объясняет данный шаг "особой ответственностью ФРГ за обеспечение безопасности Израиля". Общая стоимость соглашения оценивается приблизительно в 1,5 млрд евро, уточняет dpa.

Заключение сделки сопровождалось скандалом. Подписание контракта ранее было заморожено в свете расследования скандала о коррупции при поставках немецких подлодок Израилю. По этому делу в июле были задержаны семь человек, они были допрошены по обвинениям в подкупе и отмывании денег.

Особое внимание к данному соглашению объяснялось еще и тем, что конструкция субмарин класса "Дельфин" позволяла оснастить их в Израиле ядерным оружием, поэтому их поставка на Ближний Восток вызвала дискуссию в Германии. В Израиле СМИ также сообщили о возможной причастности к этой сделке одного приближенных премьер-министра Биньямина Нетаньяху. На завершающем этапе переговоров "все актуальные аспекты", связанные с заключением контракта, были учтены, заверяют в Берлине.

Субмарины "Дельфин" имеют подводное водоизмещение 1840 тонн. Длина корпуса – 56,3 метра, ширина – 6,8 метра. Рабочая глубина – 200 метров, предельная – 350 метров. Развивают под водой скорость до 20 узлов. Автономность – 50 суток. Экипаж – 30 человек.

Подлодки вооружены 533-мм торпедами и противокорабельными ракетами "Гарпун".
23.10.2017
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
10496
№1
24.10.2017 05:25
Если не ошибаюсь у Израиля уже есть 5 ПЛ и одна строится,да здесь говорится о 3 ед итого 9 ед,очень серьезно.
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