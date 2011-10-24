Запуск ракеты-носителя "Союз 2.1в" с космодрома "Плесецк" перенесен на месяц - источник
|
|
Ракета-носитель "Союз-2.1В".
Источник: Роскосмос
Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Четвертый запуск ракеты-носителя "Союз 2.1в" с космодрома "Плесецк" перенесен на месяц вперед, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.
"Очередной запуск ракеты-носителя "Союз 2.1в" планировался в октябре. Однако по техническим причинам принято решение перенести его на ноябрь", - сказал источник.
Кроме того, до полутора месяцев также по техническим причинам могут сдвинутся сроки запуска последней по планам на этот год ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационным спутником "Благовест".
"Последний в этом году пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком Бриз-М и вторым телекоммуникационным спутником "Благовест", ранее планировавшийся с космодрома "Байконур" в конце декабря, может быть отложен на конец января-начало февраля 2018 года по техническим причинам. Однако окончательное решение еще не принято", - сказал он.
Первый старт "Союз-2.1в" был успешно проведен в декабре 2013 года, второй - в декабре 2015.
Предыдущий два пуска "Союза-2" с северного космодрома состоялись соответственно 25 мая и 23 июня этого года с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны РФ.
Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома проведено 30 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.
"Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатировавшимся на Плесецке с 1973 по 2012 год. Было проведено 435 пусков ракет "Союз-У", выведено на орбиту 430 спутников различного назначения.
Космический аппарат связи и вещания "Благовест" разработан компанией ОАО "Информационные спутниковые системы" (ИСС). Согласно сообщению компании, военный аппарат спутниковой связи будет обладать мощной пропускной способностью, способен работать, в частности, в перспективных Ка-диапазоне частот для передачи сигналов и Q-диапазоне для их приёма. Высокий функционал спутника обеспечивают девять антенн в составе полезной нагрузки.
Отличительной особенностью аппарата является то, что его полезная нагрузка была разработана полностью в ОАО ИСС, что создает предпосылки к резкому сокращению размеров финансирования.
|
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.09.2013 «Рокот» не подвел «Гонца»
11.07.2013 «Протон» сгубили разгильдяи
27.02.2012 Россия запланировала на весну восемь космических запусков
02.05.2017 Всем спасибо, все свободны
03.01.2017 Россия планирует на 2017 год 29 космических пусков
05.12.2016 "Прогресс" подвела третья ступень "Союза"
30.04.2015 Неудачи при запусках российских ракет-носителей с 2010 г. Досье
20.01.2015 Россия в феврале-марте осуществит восемь космических запусков