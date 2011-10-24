Запуск ракеты-носителя "Союз 2.1в" с космодрома "Плесецк" перенесен на месяц - источник



Ракета-носитель "Союз-2.1В".

Источник: Роскосмос Ракета-носитель "Союз-2.1В".Источник: Роскосмос

Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Четвертый запуск ракеты-носителя "Союз 2.1в" с космодрома "Плесецк" перенесен на месяц вперед, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Очередной запуск ракеты-носителя "Союз 2.1в" планировался в октябре. Однако по техническим причинам принято решение перенести его на ноябрь", - сказал источник.

Кроме того, до полутора месяцев также по техническим причинам могут сдвинутся сроки запуска последней по планам на этот год ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационным спутником "Благовест".

"Последний в этом году пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком Бриз-М и вторым телекоммуникационным спутником "Благовест", ранее планировавшийся с космодрома "Байконур" в конце декабря, может быть отложен на конец января-начало февраля 2018 года по техническим причинам. Однако окончательное решение еще не принято", - сказал он.

Первый старт "Союз-2.1в" был успешно проведен в декабре 2013 года, второй - в декабре 2015.

Предыдущий два пуска "Союза-2" с северного космодрома состоялись соответственно 25 мая и 23 июня этого года с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны РФ.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома проведено 30 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

"Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатировавшимся на Плесецке с 1973 по 2012 год. Было проведено 435 пусков ракет "Союз-У", выведено на орбиту 430 спутников различного назначения.

Космический аппарат связи и вещания "Благовест" разработан компанией ОАО "Информационные спутниковые системы" (ИСС). Согласно сообщению компании, военный аппарат спутниковой связи будет обладать мощной пропускной способностью, способен работать, в частности, в перспективных Ка-диапазоне частот для передачи сигналов и Q-диапазоне для их приёма. Высокий функционал спутника обеспечивают девять антенн в составе полезной нагрузки.

Отличительной особенностью аппарата является то, что его полезная нагрузка была разработана полностью в ОАО ИСС, что создает предпосылки к резкому сокращению размеров финансирования.