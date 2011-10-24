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Кто владеет информацией

24.10.2017 Российская газета 466 0
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Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Гость редакции - депутат Союзного парламента Владимир Афонский

Какие информационные угрозы актуальны для России и Беларуси, можно ли подключить к борьбе за безопасность соцсети - на эти и другие вопросы ответил депутат Госдумы РФ, зампредседателя Комиссии по информационной политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Владимир Афонский.


Владимир Игоревич, насколько широко представлена сегодня союзная тематика в наших СМИ?


Владимир Афонский: Крупные события, безусловно, широко освещаются. В последнее время и российские, и белорусские СМИ много писали и показывали сюжеты об учениях "Запад-2017". Не осталось без внимания и празднование 20-летия Союзного государства в прошлом году. Но если говорить о нашей ежедневной работе, то она, конечно, освещается мало.


Можно ли всерьез говорить о сложившемся едином информационном пространстве Союзного государства?


Владимир Афонский: О полноценном едином информационном пространстве говорить довольно сложно, поскольку оно складывается из сотен государственных и частных средств массовой информации двух стран. И у каждого из них есть своя специфика: кто-то больше пишет и показывает новостных событий, кто-то специализируется на военной тематике, кто-то - на событиях культурной жизни. Региональные СМИ, к примеру, довольно активно освещают дружеские контакты на уровне муниципалитетов и регионов России и Беларуси, но редко касаются внешней политики. Для полномасштабного освещения каждодневной работы Союзного государства созданы специальные печатные издания и телеканал. Но опять же повторюсь, масштабные события активно освещают средства массовой информации стран Союзного государства.


В последнее время эксперты разного уровня и в Беларуси, и в России обсуждают проблемы информационной безопасности. Кто нам угрожает, как этому противостоять?


Владимир Афонский: Помните известную фразу, произнесенную одним из Ротшильдов после падения Наполеона: "Кто владеет информацией, тот владеет миром"? Знаете, она по-прежнему актуальна. И сейчас даже больше, чем два века назад. В последнее время информация стала одним из наиболее ценных ресурсов любого государства, да и число желающих "владеть миром" со времен Наполеона как-то не уменьшается. Но если говорить серьезно, то в условиях осложнения международной обстановки и активизации террористической деятельности угрозы информационной безопасности Союзного государства только усиливаются. Это особенно заметно в таких сферах, как госуправление, банковская деятельность, управление технологическими процессами критически важных объектов, обработка персональных данных.

В сфере защиты общих информресурсов успешно завершены три союзные программы

В этой связи одним из важных направлений деятельности Союзного государства является комплексная работа по предупреждению и нейтрализации угроз информационной безопасности. В мае этого года в Полоцке состоялась XХII научно-практическая конференция "Комплексная защита информации", организованная Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, где на самом высоком научном уровне были рассмотрены актуальные вопросы безопасности информационного пространства государств - участников Союзного государства. Кстати, к настоящему времени в сфере защиты общих информационных ресурсов успешно завершены три союзные программы и в стадии разработки находится новый проект - "Паритет-2020".


Интернет становится все более мощным оружием. Реально ли использовать такой инструмент, как соцсети, для ускорения интеграции, борьбы с попытками фальсификации истории и прочими фейками, которые вбрасываются в информпространство?


Владимир Афонский: Сложно, но реально и необходимо. Социальные сети - это достаточно новый и очень мощный канал общения, который объединяет миллионы людей в разных странах. Прямые контакты между людьми гораздо быстрее разрушают стереотипы, создаваемые массмедиа, чем "официальная" пресса. Когда есть возможность открытого диалога, достичь взаимопонимания гораздо легче.


В составе Вашей Комиссии по информполитике - российские и белорусские парламентарии. Как выстраивается работа, учитывая, что приходится общаться на расстоянии? Дружите между собой? Есть ли у вас любимые места в Беларуси?


Владимир Афонский: В нашей комиссии сложились теплые, дружеские, рабочие отношения. Это позволяет нам более эффективно взаимодействовать в удаленном доступе. Но без личных встреч, открытого содержательного диалога работать сложно. Сейчас мы встречаемся не так часто, как хотелось бы, но обычно не реже двух-трех раз в год. В прошлом году мы принимали членов комиссии на Тульской земле, и я рад, что мой родной регион коллегам понравился.


В Беларуси любимых мест много: Минск, особенно его сохранившийся исторический район - Троицкое предместье, с удовольствием бываю в Мирском замке, музейном комплексе "Линия Сталина"... Но самое сильное впечатление, особенно при первом посещении, произвела на меня Брестская крепость.


Татьяна Замахина
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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