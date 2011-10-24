Кто владеет информацией



Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии.

Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии.Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Гость редакции - депутат Союзного парламента Владимир Афонский

Какие информационные угрозы актуальны для России и Беларуси, можно ли подключить к борьбе за безопасность соцсети - на эти и другие вопросы ответил депутат Госдумы РФ, зампредседателя Комиссии по информационной политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Владимир Афонский.

Владимир Игоревич, насколько широко представлена сегодня союзная тематика в наших СМИ?

Владимир Афонский: Крупные события, безусловно, широко освещаются. В последнее время и российские, и белорусские СМИ много писали и показывали сюжеты об учениях "Запад-2017". Не осталось без внимания и празднование 20-летия Союзного государства в прошлом году. Но если говорить о нашей ежедневной работе, то она, конечно, освещается мало.

Можно ли всерьез говорить о сложившемся едином информационном пространстве Союзного государства?

Владимир Афонский: О полноценном едином информационном пространстве говорить довольно сложно, поскольку оно складывается из сотен государственных и частных средств массовой информации двух стран. И у каждого из них есть своя специфика: кто-то больше пишет и показывает новостных событий, кто-то специализируется на военной тематике, кто-то - на событиях культурной жизни. Региональные СМИ, к примеру, довольно активно освещают дружеские контакты на уровне муниципалитетов и регионов России и Беларуси, но редко касаются внешней политики. Для полномасштабного освещения каждодневной работы Союзного государства созданы специальные печатные издания и телеканал. Но опять же повторюсь, масштабные события активно освещают средства массовой информации стран Союзного государства.

В последнее время эксперты разного уровня и в Беларуси, и в России обсуждают проблемы информационной безопасности. Кто нам угрожает, как этому противостоять?

Владимир Афонский: Помните известную фразу, произнесенную одним из Ротшильдов после падения Наполеона: "Кто владеет информацией, тот владеет миром"? Знаете, она по-прежнему актуальна. И сейчас даже больше, чем два века назад. В последнее время информация стала одним из наиболее ценных ресурсов любого государства, да и число желающих "владеть миром" со времен Наполеона как-то не уменьшается. Но если говорить серьезно, то в условиях осложнения международной обстановки и активизации террористической деятельности угрозы информационной безопасности Союзного государства только усиливаются. Это особенно заметно в таких сферах, как госуправление, банковская деятельность, управление технологическими процессами критически важных объектов, обработка персональных данных.

В сфере защиты общих информресурсов успешно завершены три союзные программы

В этой связи одним из важных направлений деятельности Союзного государства является комплексная работа по предупреждению и нейтрализации угроз информационной безопасности. В мае этого года в Полоцке состоялась XХII научно-практическая конференция "Комплексная защита информации", организованная Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, где на самом высоком научном уровне были рассмотрены актуальные вопросы безопасности информационного пространства государств - участников Союзного государства. Кстати, к настоящему времени в сфере защиты общих информационных ресурсов успешно завершены три союзные программы и в стадии разработки находится новый проект - "Паритет-2020".

Интернет становится все более мощным оружием. Реально ли использовать такой инструмент, как соцсети, для ускорения интеграции, борьбы с попытками фальсификации истории и прочими фейками, которые вбрасываются в информпространство?

Владимир Афонский: Сложно, но реально и необходимо. Социальные сети - это достаточно новый и очень мощный канал общения, который объединяет миллионы людей в разных странах. Прямые контакты между людьми гораздо быстрее разрушают стереотипы, создаваемые массмедиа, чем "официальная" пресса. Когда есть возможность открытого диалога, достичь взаимопонимания гораздо легче.

В составе Вашей Комиссии по информполитике - российские и белорусские парламентарии. Как выстраивается работа, учитывая, что приходится общаться на расстоянии? Дружите между собой? Есть ли у вас любимые места в Беларуси?

Владимир Афонский: В нашей комиссии сложились теплые, дружеские, рабочие отношения. Это позволяет нам более эффективно взаимодействовать в удаленном доступе. Но без личных встреч, открытого содержательного диалога работать сложно. Сейчас мы встречаемся не так часто, как хотелось бы, но обычно не реже двух-трех раз в год. В прошлом году мы принимали членов комиссии на Тульской земле, и я рад, что мой родной регион коллегам понравился.

В Беларуси любимых мест много: Минск, особенно его сохранившийся исторический район - Троицкое предместье, с удовольствием бываю в Мирском замке, музейном комплексе "Линия Сталина"... Но самое сильное впечатление, особенно при первом посещении, произвела на меня Брестская крепость.

Татьяна Замахина