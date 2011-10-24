Westinghouse сможет полностью обеспечить топливом АЭС Украины, утверждают в "Энергоатоме"
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Чернобыльская АЭС.
Источник: fanparty.ru
Ситуация с обеспечением ядерного топлива прогнозируемая, заявил первый вице-президент компании "Энергоатом" Александр Шавлаков
КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Американская компания Westinghouse сможет обеспечить поставки ядерного топлива на 13 энергоблоков украинских АЭС в случае прекращения поставок из РФ. Об этом заявил в понедельник первый вице-президент - технический директор компании "Энергоатом" Александр Шавлаков на Международном энергетическом форуме "Неделя открытой энергетики 2017" в Киеве.
"Westinghouse готова по всем нашим 13 блокам оперативно решить потенциально возможную проблему, связанную с непоставками топлива из России", - сказал он.
По словам Шавлакова, согласно последнему дополнительному соглашению к контракту с Westinghouse, "есть договоренность в случае форс-мажорных обстоятельств полностью заменить российского производителя". "Хочу всех успокоить, что ситуация с обеспечением свежего ядерного топлива у нас прогнозируемая, и я достаточно оптимистично на нее смотрю", - добавил он.
29 марта американская Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. В то же время компания сообщила, что ее банкротство не повлияет на поставки топлива для украинских АЭС.
На украинских АЭС работает 15 энергоблоков, из них 13 - с реакторной установкой типа ВВЭР-1000, два - ВВЭР-440, которые строились под топливо российской компании ТВЭЛ. По мнению экспертов, раньше 2020 года кардинально уменьшить зависимость от российского ядерного топлива Украине не удастся. У "Энергоатома" есть контракт с российским ТВЭЛ до 2020 года и Украина обязана покупать у России определенные объемы.
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23.10.2017
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