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Westinghouse сможет полностью обеспечить топливом АЭС Украины, утверждают в "Энергоатоме"

24.10.2017 ТАСС 300 0
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Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС.
Источник: fanparty.ru

Ситуация с обеспечением ядерного топлива прогнозируемая, заявил первый вице-президент компании "Энергоатом" Александр Шавлаков

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Американская компания Westinghouse сможет обеспечить поставки ядерного топлива на 13 энергоблоков украинских АЭС в случае прекращения поставок из РФ. Об этом заявил в понедельник первый вице-президент - технический директор компании "Энергоатом" Александр Шавлаков на Международном энергетическом форуме "Неделя открытой энергетики 2017" в Киеве.

"Westinghouse готова по всем нашим 13 блокам оперативно решить потенциально возможную проблему, связанную с непоставками топлива из России", - сказал он.

По словам Шавлакова, согласно последнему дополнительному соглашению к контракту с Westinghouse, "есть договоренность в случае форс-мажорных обстоятельств полностью заменить российского производителя". "Хочу всех успокоить, что ситуация с обеспечением свежего ядерного топлива у нас прогнозируемая, и я достаточно оптимистично на нее смотрю", - добавил он.

29 марта американская Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. В то же время компания сообщила, что ее банкротство не повлияет на поставки топлива для украинских АЭС.

На украинских АЭС работает 15 энергоблоков, из них 13 - с реакторной установкой типа ВВЭР-1000, два - ВВЭР-440, которые строились под топливо российской компании ТВЭЛ. По мнению экспертов, раньше 2020 года кардинально уменьшить зависимость от российского ядерного топлива Украине не удастся. У "Энергоатома" есть контракт с российским ТВЭЛ до 2020 года и Украина обязана покупать у России определенные объемы.
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Украина
Япония
Компании
ТВЭЛ
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯЭУ

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