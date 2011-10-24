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Суд ввел процедуру наблюдения в отношении российско-украинского СП по проекту Ан-140

24.10.2017 ТАСС 337 0
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Ан-140-100
Турбовинтовой самолет Ан-140-100 (RA-41255).
Источник: russianplanes.net

Решение о процедуре принято в рамках рассмотрения иска о банкротстве совместного предприятия

САМАРА, 23 октября. /ТАСС/. Самарский областной арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении совместного российско-украинского предприятия (СП) "Международный авиационный проект-140". Об этом говорится в материалах суда.

СП было создано в рамках сотрудничества "Авиакора" с украинскими авиастроителями по проекту производства в Самаре самолетов Ан-140. К реализации проекта "Авиакор" приступил в 2003 году, первый Ан-140 российской сборки поднялся в воздух в августе 2005 года. В 2015 году "Авиакор" решил приостановить программу выпуска самолетов Ан-140 из-за ситуации на Украине. Как отмечал ранее гендиректор "Авиакора" Алексей Гусев, на Украине находятся 34 поставщика комплектующих по проекту Ан-140, а также головное КБ "Антонов".

"Суд постановил ввести в отношении ЗАО "Совместное предприятие "Международный авиационный проект-140" процедуру наблюдения. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначить на 15 февраля 2018 года", - говорится в постановлении суда. Наблюдение является первой стадией процедуры банкротства.

Решение о введении процедуры наблюдения было принято в рамках рассмотрения иска о банкротстве СП, поданного самарским авиазаводом "Авиакор" в июле этого года. Согласно исковому заявлению, "Авиакор" просит признать СП банкротом ввиду его задолженности. Ранее в 2016 году самарский авиазавод подавал иск о взыскании с предприятия задолженности по договору займа в размере 196 млн рублей. В марте 2017 года Самарский арбитражный суд удовлетворил иск "Авиакора".

"Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". Ранее выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154.
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-140
Ту-154
Компании
Авиакор
Антонов ГП
Русские машины

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