Комплексы "Бастион" нанесли удары по "противнику" на учениях в Крыму



Береговой ракетный комплекс Бастион.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Береговой ракетный комплекс Бастион.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" нанесли удары по "противнику" в Крыму в рамках учений, сообщил в понедельник журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

"Расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" в полевых условиях отработали действия по нанесению ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника из неподготовленных позиционных районов", - сказал он.

Экипажи сдали нормативы по подготовке и проведению марша в неизвестный позиционный район, привели комплексы к бою, подготовили к стрельбе, сменили огневые позиции, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.