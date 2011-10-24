Комплексы "Бастион" нанесли удары по "противнику" на учениях в Крыму
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Береговой ракетный комплекс Бастион.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" нанесли удары по "противнику" в Крыму в рамках учений, сообщил в понедельник журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.
"Расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" в полевых условиях отработали действия по нанесению ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника из неподготовленных позиционных районов", - сказал он.
Экипажи сдали нормативы по подготовке и проведению марша в неизвестный позиционный район, привели комплексы к бою, подготовили к стрельбе, сменили огневые позиции, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.
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23.10.2017
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