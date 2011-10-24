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Россию обвинили в отсталости военных технологий

24.10.2017 Lenta.ru 968 0
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Истребитель Т-50
Истребитель Т-50 (ПАК ФА).
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В Индии допустили отказ от сотрудничества с Россией в создании нового истребителя пятого поколения. Причиной этого называется отсталость технологий и неспособность перспективного изделия конкурировать с американским F-35, сообщает Defense News.

Издание ссылается на доклад командования ВВС Индии, в котором говорится, что создаваемый на базе российского истребителя пятого поколения Су-57 самолет не обладает достаточным уровнем скрытности. Кроме того, он не предполагает модульной концепции двигателя, что приводит к удорожанию технического обслуживания истребителя, считают военные.

На основании этого они предложили властям своей страны выйти из совместной российско-индийской программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Издание не получило оперативный комментарий российской стороны.

Между тем индийский военный аналитик Вайджиндер Тхакур отметил, что создаваемое в рамках FGFA изделие будет оснащаться двигателем Product 30, который на 30 процентов легче, а также экономичнее. Кроме того, он содержит меньше подвижных частей, чем устанавливаемый на оригинальный Су-57 агрегат АЛ-41Ф1.

Российский холдинг "Сухой" и индийская Hindustan Aeronautics работают над созданием истребителя пятого поколения с 2007 года. Бюджет программы оценивается в десять миллиардов долларов.
23.10.2017
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-35
FGFA
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения

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