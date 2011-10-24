Американцы слишком чопорные, это сделали русские (Focus, Германия)



Капсулы кораблей "Союз", пристыкованные к МКС.

Источник: © flickr.com, NASA Капсулы кораблей "Союз", пристыкованные к МКС.Источник: © flickr.com, NASA

Астронавт Ульрих Вальтер рассказывает о том, что мы знаем о сексе в космосе.

Большинство уже слышали, как едят и принимают душ в космосе. А что насчет секса? Ульрих Вальтер (Ulrich Walter), который был на борту космического корабля "Колумбия" ("Columbia"), рассказывает в интервью с FOCUS Online, был ли уже секс в космосе и другие интересные факты о жизни астронавтов.

Во многих космических миссиях принимают участие и мужчины и женщины. Это дает отличную почву для предположений: был у них секс в космосе или нет? И получится ли это вообще в условиях невесомости? Это один из вопросов о космических полетах, которые втайне, пожалуй, особенно волнуют общественность и, возможно, один из самых значимых на фоне информации о предстоящих длительных миссиях в космосе, например, полете на Марс.

Ульрих Вальтер может на него ответить. Вальтер - один из 11 немцев, которые летали в космос. В 1993 году он впервые отправился в десятидневный космический полет на борту шаттла "Колумбия". Сегодня, он, физик по специальности, работает профессором авиационной и космической техники в техническом университете Мюнхена.

"Секс в космосе уже имел место"

Вальтер рассказывает правду в интервью с FOCUS Online: "Да, секс в космосе уже был". Но это пробовали не США.

"Американцы несколько чопорные. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что у них никогда не было секса в космосе", - говорит Вальтер. И это, несмотря на то, что такой эксперимент был прямо предложен НАСА. В итоге они послали в космос супружескую пару. Марк Ли (Mark Lee) и Джен Дэвис (Jan Davis) были в 1992 году на борту шаттла миссии STS-47, но секса между ними, скорее всего, не было, рассказывает Вальтер в новом сезоне документального фильма Spacetime на телеканале N24, показ которого начнется 17 октября.

Специалисты НАСА следили за тем, чтобы супружеская пара была разделена на две непересекающиеся смены так, что один спал, когда другой бодрствовал и наоборот.

Считается, что русские это попробовали

"НАСА финансируется за счет государственных средств", - объясняет Вальтер. Они придают большое значение тому, чтобы ничего такого не произошло. Но есть еще и русские, и они, согласно Вальтеру, попробовали заняться сексом в космосе.

В 1982 году 34-летняя Светлана Савицкая отправилась на восемь дней на орбитальную станцию "Салют-7". Там уже ждали два астронавта экипажа долговременной экспедиции. Этот визит с полной уверенностью можно рассматривать как первую попытку зачатия в космосе, пишет Вальтер в своей недавно вышедшей книге "Адская поездка сквозь время и пространство" ("Höllenritt durch Raum und Zeit"). По крайней мере, тогда это неоднократно подтверждал российский врач отряда космонавтов. "Однако потомство после этого эксперимента не появилось".

Секс как у дельфинов

Половой акт в условиях невесомости совсем не прост. Есть два варианта, как это можно было бы сделать, говорит Вальтер. Чтобы в невесомости астронавты друг от друга не отлетали, во-первых, можно держаться за опору. Во-вторых, можно взять пример с дельфинов. Дельфины часто занимаются сексом втроем, двое совершают половой акт, а третий удерживает их при этом рядом друг с другом, чтобы они не отплывали друг от друга.

Следовательно, удовольствие в космосе было бы не совсем интимным, а на международной космической станции МКС уж точно: "Нет ни одного неконтролируемого места, на каждом углу установлены камеры", - рассказывает Вальтер.

Астронавты часто плохо спят

Спать в невесомости тоже не просто, потому что астронавт не лежит, а парит. "Это психологическая проблема", - рассказывает астронавт в беседе с FOCUS Online, потому что нет чувства защищенности.

Обычно уютное одеяло на теле дает это ощущение защищенности. Но в условиях невесомости ничего такого нет. "Возникает ощущение, что спишь выставленным перед всем миром", - описывает Вальтер. Поэтому астронавты часто плохо спят и, как говорят эксперты, пользуются снотворным.

Компенсацией за это становится захватывающий дух вид на Землю сверху. Каждые 90 минут солнце поднимается вверх и снова опускается. Вид сверху совсем другой: "Если посмотреть из иллюминатора, то никакого голубого небесного купола нет", - говорит Вальтер. Если посмотреть не в направлении Земли, а в космос, то в основном видно одно: глубокую черноту.

Лиза Кляйне (Lisa Kleine)