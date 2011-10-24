С опорой на новые ориентиры



Продукция уральского ОПК.

Источник: sdelanounas.ru Продукция уральского ОПК.Источник: sdelanounas.ru

Как укрепить научный фундамент оборонно-промышленного комплекса России и оборонных исследований

Военная наука и оборонные исследования - составная часть масштабного научного комплекса страны, поэтому понятен и объясним широкий интерес военно-экспертного сообщества к итогам Общего собрания РАН, к оценкам четырехлетних итогов реформирования российской науки, к новому составу президиума РАН и избранному президенту, к новым ориентирам деятельности.

Значимость состоявшегося в конце сентября 2017 года события определяется многими обстоятельствами, и прежде всего повышенным вниманием участников Общего собрания к сфере национальной безопасности и обороны.

Стратегическая значимость этой сферы признавалась практически всеми кандидатами на пост президента РАН как площадка для апробации и использования научно-технических достижений, результатов научно-технических программ.

При обсуждении роли науки в исследовании и сопровождении оборонно-промышленной тематики особо подчеркивались:

– опережающая роль фундаментальных исследований по формированию научно-технического задела для парирования новых угроз;

– значимость укрепления традиций сотрудничества академической науки с оборонно-промышленным комплексом и Министерством обороны;

– необходимость продолжения многоцелевого и многоаспектного взаимодействия по разработке и производству новых образцов вооружений и военной техники;

– важность установления устойчивых и плодотворных связей РАН с органами военного управления и центральными научно-исследовательскими институтами Министерства обороны;

– актуальность разработки и реализации нового типа экспертных систем с целью прогнозирования потребностей в новых системах вооружения и определения путей нейтрализации существующих вызовов.

По итогам непростых дискуссий президентом Российской академии наук был избран академик Александр Сергеев, директор Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород).

В его программе отдельным разделом "Деятельность РАН в вопросах укрепления обороны и национальной безопасности" раскрывались важные посылы и констатации. "Способность быстро осваивать новые знания дает стратегическое преимущество в военно-политической сфере, и наоборот – отставание в получении и освоении знаний ставит страну в разряд второстепенных мировых игроков, – настаивал академик А. Сергеев. – Безопасность нашей страны и ее надежная оборона могут быть обеспечены в современном мире только посредством максимально быстрого и эффективного использования последних достижений российской науки. Купить чужие знания и технологии на мировом рынке в этой сфере можно, но только тогда, когда они потеряли свою актуальность".

При этом он острее других кандидатов в президенты РАН оценил начатую в 2013 году реформу академии как "фактически ликвидацию Российской академии наук в качестве организации, способной вести научные исследования мирового уровня", а "принятые четыре года назад решения смело назвал неверными, поставившими российскую академическую науку на грань катастрофы", приведшими к снижению роли науки как генератора новых идей для оборонно-промышленного комплекса.

Получив поддержку абсолютного большинства участников Общего собрания, академик Александр Сергеев среди 20 первоочередных задач РАН особо выделил отдельный пункт о необходимости и важности межведомственной программы фундаментальных, поисковых и прогнозных исследований в интересах обороны и безопасности.

Этот важный пункт был конкретизирован с помощью формулирования дополнительных мер, включая специальную программу президиума для укрепления обороны и безопасности и ее наполнения необходимыми средствами из дополнительных источников финансирования, а также активизацию работы Совета РАН по оборонной тематике (причем академик Сергеев проявил готовность лично возглавить данный совет).

Заслуживает внимания также отмеченная новым президентом РАН важность использования достижений гуманитарных наук (а не только естественных) в интересах противодействия терроризму, религиозному фанатизму, киберугрозам, что было впервые заявлено на высоком общенациональном уровне руководителем федеральной структуры.

Все сказанное позволяет говорить о новом курсе президиума РАН, а соответственно о возникновении благоприятных предпосылок для активизации сотрудничества между "силовыми" министерствами и федеральными агентствами – Академией военных наук – Российской академией наук.

Среди первоочередных мер просматриваются следующие:

– поддержка четко обозначенной позиции и настроя только что избранного президента РАН академика А. Сергеева;

– выход в президиум РАН с конкретными предложениями по обновлению содержания и инструментов сотрудничества;

– проработка вопроса насчет совместного заседания в 2018 году президиумов РАН и Академии военных наук об основных подходах к разработке планов и программ сотрудничества отделений АВН и РАН.

Многое будет определяться тактикой взаимодействия, в том числе мерами по укреплению нормативно-правового фундамента взаимодействия МО–АВН–РАН и выстраиванию фундамента информационного, включающего результаты необходимых социологических опросов руководителей проблемно-тематических и региональных отделений АВН и соответствующих отделений РАН. Тем самым могут быть выявлены не только оценки и ожидания, но выполнен сбор предложений в будущую программу сотрудничества РАН–АВН, что может быть опубликовано для ограниченного пользования с целью углубленного обсуждения на заседаниях экспертно-аналитических семинаров.

Таким образом, возможности и задачи обширны.

Особая тема для взаимодействия: роль социально-гуманитарных наук в условиях невоенных действий, перспективы разработки "социологического оружия", высокоточного применения "новейших социологических методик и действенных, именуемых за рубежом "активистскими" (AR), исследований.

Сергей Николаевич Першуткин – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт-аналитик.