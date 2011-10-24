Запад уличили в военном сотрудничестве с террористами



Оружие западного производства хранилось на складах "Исламского государства" в огромном количестве.

Источник: Кадр из видео телеканала RT Оружие западного производства хранилось на складах "Исламского государства" в огромном количестве.Источник: Кадр из видео телеканала RT

Госдума призывает ООН разобраться с государствами, вооружившими радикальных исламистов в Сирии

Оружие западного производства, которое было захвачено сирийской правительственной армией на складах "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) в Аль-Маядине, не могло не "выстрелить". Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что вопрос о происхождении этих стволов, проштампованных клеймом европейских и американских оружейных компаний, должен быть поднят в ООН. "Мы давно уже вправе спросить у западной коалиции, возглавляемой США, каким образом на складах этих террористических организаций появилось американское, бельгийское и французское оружие, - заявил парламентарий. – Получается, они поддерживают террористические организации? Необходимо, чтобы руководители западных стран дали полный отчет".

Надо признать, что проблема явно вышла за пределы зоны влияния таких организаций, как БРИКС, ОДКБ или ШОС, которые уже давно осудили любую поддержку терроризма. Поэтому, как и его первый заместитель, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает, что формат обсуждения должен быть расширен, и предлагает создать международную комиссию. Напомним, что счет идет на тысячи единиц оружия и боеприпасов западного производства, оказавшихся у исламских боевиков. Что, впрочем, неудивительно, поскольку масштабы смертоносной контрабанды впечатляют. Как уточнил начальник главного оперативного управления армии Сирии дивизионный генерал Али Аль-Али, только за период с 5 июня по 15 сентября этого года международная коалиция во главе с США поставила террористам в Сирию 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением.

В оправдание представители американского военного ведомства заявляют, будто указанное оружие предназначалось курдам из Сирийских демократических сил, которые с его помощью должны были освободить Ракку. А как оно оказалось в арсеналах боевиков, Пентагон, дескать, понятия не имеет – "возможно, было взято в качестве трофеев".

Однако намек на неподконтрольную "божью волю" явно не выдерживает критики. По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, согласиться с "трофейной" версией можно было бы в том случае, если бы оружие, захваченное на складах ИГ в Аль-Маядине, уже побывало в эксплуатации, а не благоухало заводской смазкой. Поэтому версия о том, что США и их союзники вполне осознанно и целенаправленно оказывают военно-техническую помощь террористическим организациям, снабжая их оружием, является наиболее правдоподобной.

В практически доказанном сотрудничестве Запада с ИГ эксперты усматривают два резона. Во-первых, США и их союзники все еще не отказались от плана свергнуть при помощи террористов режим Башара Асада. Во-вторых, Запад, помогая "Исламскому государству" и "Джебхат ан-Нусре" оружием и развединформацией, рассчитывает, что боевикам удастся сдерживать наступление правительственных сил в богатой нефтью провинции Дейр эз-Зор, пока там не закрепятся подконтрольные США курдские вооруженные формирования. А лишней нефти, как известно, не бывает…

Понятно, что любой из вариантов прямого отношения к борьбе с мировым терроризмом не имеет. Но вряд ли ООН в ее нынешнем качестве готова безоговорочно осудить Запад за очередное проявление политики двойных стандартов. Поэтому российские Воздушно-космические силы как были, так, похоже, и остаются единственным эффективным инструментом в борьбе с террористами в Сирии.

Олег Одноколенко

Заместитель ответственного редактора НВО