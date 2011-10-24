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“Вертолеты России” готовы развернуть производство в Казахстане

24.10.2017 398 0
Разделы: Авиация
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Ми-8АМТ
Пассажирский вертолет Ми-8АМТ (Ми-171 в экспортном варианте).
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех), АО “Национальная компания “Казахстан инжиниринг” и АО “Авиаремонтный завод № 405” (Казахстан) подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает проработку возможности крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане и организацию системы поддержки жизненного цикла вертолетов, а также поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года.


“Наши партнеры из Казахстана обратились к нам с инициативой наладить сборочное производство вертолетов на своей территории в течение 2017-2025 годов. На данном этапе мы договорились рассмотреть эту возможность, в том числе модифицировать вертолет под требования заказчика”, - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Проект открытия сборочного производства в Казахстане предполагает дальнейшее развитие системы логистической поддержки жизненного цикла вертолетов, обучение инженерно-технического персонала, а также сертификацию сборочного производства АО «АРЗ №405» в соответствии с законодательством Казахстана.


Кроме того, до конца года стороны планируют подписать контракт на поставку первых трех вертолетокомплектов, а в начале следующего года заключить договор о поэтапной поставке всего объема поставляемых комплектов.
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России

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