“Вертолеты России” готовы развернуть производство в Казахстане



Пассажирский вертолет Ми-8АМТ (Ми-171 в экспортном варианте).

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Пассажирский вертолет Ми-8АМТ (Ми-171 в экспортном варианте).Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех), АО “Национальная компания “Казахстан инжиниринг” и АО “Авиаремонтный завод № 405” (Казахстан) подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает проработку возможности крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане и организацию системы поддержки жизненного цикла вертолетов, а также поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года.

“Наши партнеры из Казахстана обратились к нам с инициативой наладить сборочное производство вертолетов на своей территории в течение 2017-2025 годов. На данном этапе мы договорились рассмотреть эту возможность, в том числе модифицировать вертолет под требования заказчика”, - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Проект открытия сборочного производства в Казахстане предполагает дальнейшее развитие системы логистической поддержки жизненного цикла вертолетов, обучение инженерно-технического персонала, а также сертификацию сборочного производства АО «АРЗ №405» в соответствии с законодательством Казахстана.

Кроме того, до конца года стороны планируют подписать контракт на поставку первых трех вертолетокомплектов, а в начале следующего года заключить договор о поэтапной поставке всего объема поставляемых комплектов.