“Вертолеты России” готовы развернуть производство в Казахстане
|
|
Пассажирский вертолет Ми-8АМТ (Ми-171 в экспортном варианте).
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех), АО “Национальная компания “Казахстан инжиниринг” и АО “Авиаремонтный завод № 405” (Казахстан) подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает проработку возможности крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане и организацию системы поддержки жизненного цикла вертолетов, а также поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года.
“Наши партнеры из Казахстана обратились к нам с инициативой наладить сборочное производство вертолетов на своей территории в течение 2017-2025 годов. На данном этапе мы договорились рассмотреть эту возможность, в том числе модифицировать вертолет под требования заказчика”, - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Проект открытия сборочного производства в Казахстане предполагает дальнейшее развитие системы логистической поддержки жизненного цикла вертолетов, обучение инженерно-технического персонала, а также сертификацию сборочного производства АО «АРЗ №405» в соответствии с законодательством Казахстана.
Кроме того, до конца года стороны планируют подписать контракт на поставку первых трех вертолетокомплектов, а в начале следующего года заключить договор о поэтапной поставке всего объема поставляемых комплектов.
|
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.10.2017 "Вертолеты России" намерены организовать крупноузловую сборку Ми-8 в Казахстане
05.10.2017 Медицинские вертолеты получат техподдержку в формате 24/7
19.09.2017 Улан-Удэнский авиационный завод готовится к сертификации серийного производства вертолета Ми-171А2
13.09.2017 "Вертолеты России" примут участие в выставке China Helicopter Expo – 2017
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
23.08.2017 "Вертолеты России" примут участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017"
22.08.2017 Оружейные смотрины
18.08.2017 Новейший многоцелевой вертолет Ми-171А2 готов к началу коммерческих поставок