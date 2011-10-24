Для Вашингтона главной угрозой остается Москва



Карикатура на НАТО.

Источник: Виталий Подвицкий / РИА Новости Карикатура на НАТО.Источник: Виталий Подвицкий / РИА Новости

Эксперты снова доложили о состоянии войск и подрыве безопасности Америки

Специалисты весьма влиятельного мозгового треста американской правящей элиты фонда "Наследие" (Heritage Foundation) выпустили очередной, четвертый по счету аналитический труд под названием "Военная мощь США - 2018" (2018 Index of U.S. Military Strength). Этот фонд является мозговым трестом консервативных кругов американского Конгресса, а его эксперты имеют довольно близкие связи с администрацией Дональда Трампа. Законодатели, чиновники и военные довольно активно пользуются заключениями и рекомендациями аналитиков в процессе формулирования подходов к развитию Вооруженных сил (ВС) и формирования внешнеполитических установок. Как и в прошлогоднем докладе, эксперты заявили о том, что ВС США продолжают деградировать или стоять на месте в своем развитии, в то время как угроза безопасности Америки продолжает только нарастать. В документе проведена оценка глобального пространства функционирования военной машины Белого дома и определено ее состояние на современном этапе.

ТЕЗИСЫ АНАЛИТИКОВ И ОЦЕНКИ ДОКЛАДА

Как отмечается в докладе, на современном этапе боевая готовность большей части видов и родов войск ВС США существенно снизилась, а их боеспособность упала до практически неприемлемого уровня. Сегодня войска уже не могут в полной мере обеспечить решение всего комплекса задач обеспечения национальной безопасности и отстаивания интересов Америки в различных регионах планеты.

Состояние каждого из видов и родов войск ВС США с точки зрения боевого оснащения и способности к решению поставленных задач специалисты фонда оценивали по пятибалльной шкале: "очень плохое", "плохое", "предельно допустимое", "хорошее" и "очень хорошее", то есть от единицы до пятерки.

В документе указывается, что в течение десятилетий военный потенциал США и решимость правящих кругов Америки незамедлительно парировать внешнюю угрозу не позволяли ее потенциальным противникам предпринимать какие-либо действия, направленные на нанесение ущерба внутренней безопасности страны и на подрыв ее национальных интересов за рубежом. Но с течением времени две из этих составляющих военно-политического инструмента США подверглись определенной эрозии, эффективность сдерживания врагов Белого дома на фоне значительного ухудшения ситуации в мире существенно снизилась.

В 2012 году в состав Армии (Сухопутных войск) США входило 45 боевых бригад. В настоящее время их число сократилось до 31 единицы. Эти бригады составляют ядро войск, обеспечивающих проведение наземных операций. Но сегодня только треть из этих войсковых формирований обладает необходимым уровнем боевой готовности и только три из них способны немедленно развернуться в зоне их ответственности на ТВД и непосредственно вступить в боевые действия сразу же после получения приказа.

ВВС не хватает около одной тысячи пилотов для истребительной авиации и более трех тысяч техников. А из 36 эскадрилий этого вида ВС, которые должны находиться в постоянной боевой готовности, только четыре способны сразу же начать боевые действия.

Всего лишь 41% самолетов военно-морской авиации в конце прошлого года были готовы к боевому применению. Сегодня в операциях ВМС задействовано около одной трети боевых кораблей. А военный потенциал флота сократился до неприемлемого уровня.

В 2017 году боевые возможности подразделений Корпуса морской пехоты (КМП) существенно снизились, их рейтинг боеспособности и уровень боевой готовности могут быть отнесены только к категории "слабые". За последние пять лет численность личного состава КМП сократилась почти на 10%. В 2012 году в состав КМП входило более 200 тыс. солдат и офицеров, в настоящее время их численность составляет чуть более 180 тыс. человек. Такая оценка специалистов свидетельствует о том, что 50% бригад Армии и КМП не соответствуют современным требованиям к обеспечению национальной безопасности США.

Эксперты фонда пришли к выводу, что Пентагону для достижения победы при ведении одновременной войны с двумя главными противниками Америки, которые по какой-то причине конкретно не названы, необходимо иметь 50 боевых бригад СВ, на вооружении ВМС должно состоять 346 кораблей и 624 ударных самолета, на вооружении ВВС должны состоять 1200 самолетов истребительной и штурмовой авиации, а КМП должен включать 36 боевых батальонов.

"ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ" ВОЕННАЯ СИЛА

Авторы доклада дали оценку и состоянию ядерной триады ВС США. Ее компоненты тоже оценивались по пятибалльной шкале. Уровню безопасности ядерных боеголовок, надежности средств их доставки к цели и эффективности процесса модернизации этих средств ученые поставили оценку "хорошо". Эффективность системы разработок, производства и испытания ядерного оружия, процессов модернизации боеголовок, а также готовность Пентагона к проведению натурных ядерных испытаний получили оценку "плохо". Боевая готовность компонентов ядерной триады, гарантированный уровень сдерживания враждебных стран от нанесения ядерных ударов по союзникам Америки и степень укомплектованности ядерных лабораторий профессиональными специалистам ученые фонда посчитали "удовлетворительной". В целом же состояние ядерных сил США и их возможности по обеспечению национальной безопасности эксперты оценили как "предельно допустимое", поставили им тройку, и не больше.

Презентация этого весьма объемного доклада (более 400 страниц) состоялась 5 октября с.г. в здании Института национальной безопасности и внешней политики им. Дэвисов (Davis Institute for National Security and Foreign Policy), входящего в фонд "Наследие". Первым на обсуждении нового доклада фонда выступил председатель Комитета по вооруженным силам (КВС) Палаты представителей Марк Торнберри. Председатель заявил, что Америка не смогла обеспечить снабжение своих ВС в масштабах, соизмеримых со стоящими перед ними задачами. "Может быть, более тревожно то, что мы сами не предоставили военным ресурсы, соразмерные с нашей моральной обязанностью по поддержке мужчин и женщин, которые рискуют ради нас своей жизнью", – подчеркнул Торнберри.

Он также сказал, что сегодня "сила является залогом мира". Как подчеркнул глава КВС, в любое время и в любых обстоятельствах следует надеяться на то, что конфликтов можно будет избежать. Но когда дело доходит до вооруженного столкновения, чтобы победить, снова и снова приходится полагаться только на силу. "В связи с этим я считаю, что название доклада очень уместно. Военная мощь – вот что поддерживает мир", – заключил свое выступление Торнберри.

Главный редактор опубликованного документа, старший научный сотрудник фонда Дакота Вуд заявил, что доставшиеся в наследство новому президенту США Вооруженные силы "слишком устарели". Специалист подчеркнул, что большинство из представителей политических, военных и научных кругов, с которыми он обсуждал состояние американских ВС, согласились с тем, что их численность "слишком мала, а материальная база предельно устарела".

По мнению ученого, сегодня Пентагон должен обеспечить решение двух проблем. Прежде всего необходимо полностью обновить парк вооружения и военной техники, поскольку большая часть состоящих на вооружении систем была поставлена в войска в 70-х и 80-х годах прошлого столетия. Кроме того, в последние годы наблюдается резкое снижение боеготовности ВС США, которую незамедлительно следует существенно повысить.

Другой автор доклада, директор Центра национальной обороны, входящего в фонд "Наследие", генерал-лейтенант Армии США в отставке Том Споуер так охарактеризовал новый труд специалистов фонда: "Многие мозговые тресты выпускают доклады по вопросам национальной обороны. Однако ни один из них никогда не публиковал "Индекс военной мощи США", как это делает фонд "Наследие". В этом документе дается комплексная, авторитетная и подтвержденная мнением многих аналитиков и экспертов оценка угрозы Америке и способности ее ВС отвечать на любой возникающий вызов". Он также отметил, этот доклад является важнейшим источником информации по вопросам обороны и весьма эффективным инструментом для анализа данных.

НЕПРИЕМЛЕМО АГРЕССИВНАЯ РОССИЯ

Один из разделов доклада посвящен оценке угрозы для США и их союзников по НАТО, исходящей из Европы. Эксперты фонда, после обстоятельного изучения множества самых различных материалов (256), касающихся вопросов внешнеполитической деятельности РФ и развития ее ВС, пришли к выводу, что Москва является главным источником опасности для Америки и других стран Запада.

Как заключили аналитики "Наследия", хоть угроза территориальной части США, исходящая от России, сегодня имеет довольно низкий уровень, Кремль располагает достаточно мощными ВС, чтобы нанести удар по Америке обычными силами, а в случае ядерной войны создать угрозу даже самому существованию США. Однако руководство России и ее военные лидеры, отмечают ученые, официально демонстрируют свою приверженность к мирному сосуществованию с Соединенными Штатами.

Правда, ситуация кардинально меняется, когда речь заходит о европейских союзниках Вашингтона, отмечают специалисты фонда. В соответствии с договорными обязательствами перед странами НАТО США должны будут оказать им всю необходимую помощь в случае внешней агрессии. Россия продолжает искать способы разрушения Североатлантического альянса и серьезно угрожает территориальной целостности и суверенитету западноевропейских стран.

По мнению авторов представленного труда, современная Россия, в отличие от СССР во времена холодной войны, больше не является угрозой глобальным интересам США. Но активность ее ВС в приграничных с европейскими членами НАТО и их партнерами районах наносит определенный ущерб интересам США и указанным странам. Россия владеет широким спектром возможностей по нанесению ударов по своим противникам на сухопутных, воздушных и морских ТВД, а также в космическом и кибернетическом пространстве. Она имеет весьма мощные стратегические ядерные силы (СЯС), атомные бомбы и ракеты России ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов с точки зрения защиты интересов США и их европейских союзников, хоть ее ядерный удар по США в высшей степени маловероятен.

На современном этапе, констатируют аналитики фонда, Россия располагает самым крупным среди ядерных держав арсеналом, если учитывать ее тактическое ядерное оружие. Она является одной из немногих стран, способных поразить любую цель на территории США и их союзников, а также в определенной мере ограничить доступ других стран к районам и ресурсам международного значения. Сегодня Кремль вкладывает значительные средства в модернизацию своих СЯС, в подготовку и обучение личного состава их подразделений.

В марте этого года Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и Командующий Европейским командованием ВС США, генерал Кертис Скапарротти заявил, что большие запасы тактического ядерного оружия, которыми располагает Россия в зоне ответственности Европейского командования, ее военная доктрина, позволяющая использовать при необходимости такое вооружение, создают большой риск стабильности ситуации в мире и вызывают серьезную озабоченность Пентагона.

Особенно Белый дом и Пентагон беспокоит восстановление Россией подразделений МБР железнодорожного базирования, которые практически невозможно обнаружить. Испытания Боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) Кремль планирует начать в 2019 году, а через год они уже должны поступить на вооружение СЯС. По данным американских ученых, будет создано пять полков БЖРК, на вооружении которых будет состоять 30 МБР.

Оценивая ядерные возможности России, эксперты фонда пришли к заключению, что ее значительный ядерный арсенал является единственной угрозой существованию США, исходящей из Европы и Евразии. Вероятность использования Москвой своих ядерных средств, по мнению многочисленных американских специалистов, остается крайне невысокой. Но тот факт, что она угрожает Европе таким оружием, утверждают составители доклада, является подтверждением того, что ядерный арсенал играет важнейшую роль в формировании военного и политического мышления лидеров России и определяет агрессивность их внешнеполитических позиций.

Одним из важнейших инструментов российского руководства, стремящегося причинить ущерб национальным интересам США, является шпионаж. Агенты спецслужб России крайне активно вербуют сотрудников разведки враждебных и дружественных стран, а также специалистов и простых граждан для получения необходимых сведений. Этот процесс носит постоянный нескончаемый характер.

Оценили эксперты и опасность для стран Запада в космическом и кибернетическом пространстве, за которой стоит Кремль. Она тоже была оценена как крайне высокая. Аналогичную оценку получили и пропагандистские акции российского руководства, предпринимаемые в самых различных областях информационного пространства с целью утверждения значимости Москвы и расширения ее влияния в мире.

По утверждению экспертов фонда, Россия стремится в максимальной степени повысить свои стратегические позиции в мире за счет США. Она хочет существенно понизить уровень влияния Вашингтона и подорвать моральные позиции Америки, как поборницы безопасности планеты. Москва предпринимает все необходимые усилия для ослабления ВС США и НАТО, саботирует политические позиции Белого дома и лидеров других стран Запада в Сирии. Кроме того, российское руководство ищет пути повышения своего влияния в странах восточных Балкан и активно проводит пропагандистские кампании в Европе и даже в США. Факты, свидетельствующие о нескончаемой агрессивности России и о ее намерении использовать любые методы для достижения поставленных задач, как объявили авторы доклада, дали им основания оценить исходящую от нее угрозу как максимально высокую и неприемлемую. Правда, справедливости ради стоит сказать, что основная часть аргументов специалистов фонда относительно России вымышлена и не имеет ничего общего с истинным положением вещей.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"